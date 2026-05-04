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Willem van HanegemImago
Wessel Antes

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Notável: Willem van Hanegem critica o grande destaque do Feyenoord

Fortuna Sittard x Feyenoord
Fortuna Sittard
Feyenoord
Eredivisie
O. Targhalline

Willem van Hanegem não é fã do estilo de jogo do meio-campista do Feyenoord, Oussama Targhalline. É o que “De Kromme” deixou claro nesta segunda-feira em sua coluna semanal publicada no Algemeen Dagblad.

O Feyenoord venceu o Fortuna Sittard por 1 a 2 na tarde de domingo, ao virar o jogo nos últimos quinze minutos. Com isso, os rotterdames já estão quase garantidos na Liga dos Campeões. No entanto, segundo Van Hanegem, isso não é motivo para comemorar.

“Quando você assiste ao futebol, vê tão pouco que fica com a impressão de que vai demorar anos até voltarmos a dominar um adversário”, começa Van Hanegem.

“Dar um passe, encontrar o terceiro homem e seguir em frente, simplesmente não vejo isso. E não venha com essa conversa de que o Feyenoord jogou bem nos primeiros meses, porque isso também não foi verdade. Sim, eles ganharam naquela época. Assim como contra o Fortuna Sittard, mas isso já dizia tudo, não é mesmo?”

Segundo muitos, Targhalline foi o grande destaque do Feyenoord no domingo. O meio-campista marroquino recebeu a assistência após o gol da vitória de Givairo Read, mas foi especialmente importante em Sittard com várias intervenções.

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Van Hanegem, no entanto, não está impressionado. “Targhalline atrasa todos os ataques, o que, no momento, não faz sentido algum.”

Os outros meio-campistas do Feyenoord também não escaparam das críticas. “Thijs Kraaijeveld é um jogador simpático, mas contra o Fortuna, no meio-campo, ele entregou tudo ao adversário e sua velocidade de reação foi muito baixa. Luciano Valente, nesse estado, não precisa ser levado para a Copa do Mundo.”

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