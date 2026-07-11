Noskova conquista o título de Wimbledon após uma batalha dramática contra Muchova

A checa Linda Nosková conquistou o título do torneio de Wimbledon feminino após derrotar sua compatriota Karolína Muchová por 6-2, 5-7 e 6-3, em uma final emocionante que contou com reviravoltas dramáticas e fortes oscilações emocionais na quadra principal.

A partida, que durou duas horas e meia, testemunhou um colapso repentino de Nosková no segundo set, depois que ela desperdiçou cinco pontos decisivos consecutivos, apesar de estar à frente por 5-2. Em seguida, ela saiu da quadra rumo ao banheiro para recuperar a concentração, onde sua atenção foi atraída pelo prato “Venus Rosewater”, destinado à campeã, e disse a si mesma: “Não vou pegar o prato pequeno, vou pegar o prato grande”.

A jogadora de 21 anos cumpriu sua promessa, pois voltou no terceiro set com determinação de ferro para decidir a partida com um saque avassalador no sexto ponto do jogo, antes de cair de costas na grama e cobrir o rosto com as mãos em uma cena comovente.

Nosková recebeu a famosa taça das mãos da princesa Catherine, tornando-se a terceira tenista tcheca a conquistar o título de Wimbledon em quatro anos, depois de Markéta Vondroušová (2023) e Barbora Krejčíková (2024), e a campeã mais jovem desde Petra Kvitová, em 2011.

Nosková dedicou o título à sua falecida mãe, que faleceu pouco antes de sua participação no torneio há dois anos, dizendo em seu discurso de vitória: “Com certeza eu não estaria aqui se não fosse por ela”, mandando um beijo para o céu, enquanto a lenda Martina Navratilová enxugava as lágrimas ao assistir da tribuna real.

A partida contou com uma presença tcheca de destaque na tribuna real, onde Kvitová e Navratilová, detentora do recorde de nove títulos em Wimbledon, estavam sentadas ao lado de Kate, princesa de Gales, e de Jan Koudis, campeão de 1973.

Nosková, 12ª colocada no ranking mundial, subirá para a 7ª posição quando o novo ranking for divulgado na segunda-feira, alcançando a melhor classificação de sua carreira. Esta é sua segunda conquista na grama nesta temporada, após vencer o Aberto de Berlim.