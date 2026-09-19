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Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Nos passos de uma lenda do Chelsea: Rice assina marca histórica

Brighton x Arsenal
Brighton
Arsenal
Premier League
D. Rice
F. Lampard
G. Barry
England

A terceira centena!

Declan Rice, astro do Arsenal, alcançou uma marca individual histórica em sua carreira na Premier League, dando continuidade à consolidação de sua presença entre os principais jogadores da competição.

Como de costume, Rice começou a partida do Arsenal contra o Brighton, neste sábado à noite, entre os titulares escalados pelo técnico Mikel Arteta, o que lhe rendeu um número inesquecível.

De acordo com a rede Opta, "Rice disputa hoje sua 300ª partida como titular na Premier League, tornando-se, aos 27 anos e 249 dias, o terceiro jogador mais jovem a atingir esse número na história da Premier League".



Rice foi antecedido nesse feito por Gareth Barry, que chegou às 300 participações como titular aos 26 anos e 323 dias, seguido pela lenda do Chelsea Frank Lampard, que alcançou o mesmo número aos 27 anos e 209 dias.

O Arsenal (12 pontos) enfrenta o Brighton (7 pontos) pela quinta rodada da Premier League 2026-2027.

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