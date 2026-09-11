Os papéis se inverteram entre Barcelona e Borussia Dortmund, depois que Justin Edozamien chamou a atenção dentro do clube alemão, tornando-se um possível alvo de vários dos maiores clubes europeus, com destaque para o Barcelona, que já começou a acompanhar a evolução do jovem jogador.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o Borussia Dortmund costumava, nos últimos anos, entrar em contato com todos os jogadores da academia do Barcelona que decidiam deixar o setor de base do clube catalão, ou que enfrentavam dificuldades para renovar seus contratos.

O clube alemão é um dos mais notáveis quando se trata de desenvolver jovens talentos e dar a eles a oportunidade de aparecer, tendo contratado anteriormente jogadores do calibre de Mateu Morey e Sergio Gómez.

O Dortmund também disputou, há alguns meses e até os últimos momentos, a contratação de Dro, antes que o Paris Saint-Germain conseguisse chegar a um acordo com o Barcelona para concretizar o negócio.

E a situação pode agora testemunhar um cenário totalmente oposto, depois que o surgimento de Justin Edozamien despertou o interesse de vários clubes que estão sempre atentos aos novos talentos capazes de chamar a atenção graças ao seu grande potencial, apesar da pouca idade.

O jogador se destaca pela capacidade de ocupar todas as posições do meio-campo, além de possuir grandes qualidades físicas, sem que lhe falte um controle de bola diferenciado, bem como facilidade para chegar à área e capacidade de balançar as redes.

Edozamien é um jogador extremamente completo e se impõe com clara diferença, apesar da pouca idade.

Justin representa um dos casos mais chamativos, já que, com apenas 15 anos, conseguiu quebrar vários recordes no setor de base do Dortmund.

O jogador é filho de pais nigerianos, enquanto seu passaporte internacional fez com que três federações entrassem em disputa para incluí-lo nos elencos de suas seleções, sendo elas Alemanha, Nigéria e Itália.

Até agora, a seleção italiana conseguiu utilizar Edozamien nas competições sub-16 organizadas pela Federação Italiana de Futebol e pela União das Federações Europeias de Futebol.

Justin Edozamien vem brilhando com o Dortmund há vários meses, e muitos de seus lances viralizaram pelas redes sociais, entre os mais notáveis o gol que marcou do meio do campo, que se transformou em uma cena amplamente compartilhada.

Relatos alemães confirmam que três dos grandes clubes europeus observam o jovem jogador com interesse especial, entre eles Juventus e Milan, os dois grandes clubes italianos que parecem dispostos a investir no jovem talento.

As mesmas informações indicam que o Barcelona já possui os primeiros relatórios sobre Justin, e que o clube catalão deu instruções aos seus olheiros para acompanhar o jogador de forma minuciosa, com o objetivo de analisar sua evolução em detalhes, seja durante os grandes jogos que o Dortmund disputa, ou especialmente durante suas participações internacionais com a seleção da Itália sub-16.

Vale lembrar que o mercado de transferências não permite concretizar nenhuma contratação de um jogador cidadão da União Europeia antes de ele completar pelo menos 16 anos.

Ainda assim, os grandes clubes preparam, no início de cada temporada, sua primeira lista de talentos-alvo e, no caso do Barcelona, Justin Edozamien lidera a lista de interesses do clube.

As relações entre Barcelona e Borussia Dortmund se caracterizam por uma grande fluidez, tendo o o clube catalão fechado, há poucos meses, o negócio da contratação de Karim Adeyemi.



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