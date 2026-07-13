Os astros da seleção espanhola enviaram mensagens de confiança aos seus colegas franceses, na véspera da tão esperada partida das semifinais da Copa do Mundo de 2026, marcada para amanhã, terça-feira, afirmando que a força coletiva da equipe e o estilo de jogo coeso são suficientes para garantir a classificação para a final.

Em declarações separadas à mídia espanhola, o goleiro Unai Simón, o meio-campista Mikel Merino e o técnico Luis de la Fuente enfatizaram sua confiança absoluta na capacidade de superar o obstáculo francês, apesar de os “Galo” serem considerados os favoritos à vitória.

Simón disse à rádio “Cadena Cope”: “A França é, sem dúvida, uma grande potência do futebol, mas temos uma confiança enorme em nosso desempenho. Nossa mentalidade se baseia no fato de que, se cada um der o máximo de si, nenhuma equipe será capaz de nos derrotar”.

O goleiro espanhol acrescentou: “A seleção francesa conta com jogadores excepcionais no ataque, como Dembélé e Mbappé, o que representa um risco real, mas nossa força está no time como um todo. Somos uma equipe com um plano bem definido, e é muito difícil nos derrotar”.

Por sua vez, Merino revelou, em entrevista ao jornal “Marca”, a receita para superar a França, dizendo: “Ao fazermos uma boa partida, nos mantermos fiéis ao nosso estilo e dominarmos os momentos decisivos, haverá duelos individuais em que os jogadores se destacarão, e qualquer jogador da equipe adversária é capaz de criar perigo; por isso, precisamos de total concentração”.

Merino ressaltou que o fato de a Espanha ser a principal favorita à vitória não significa nada, enfatizando a necessidade de cautela diante das habilidades individuais excepcionais dos jogadores da França.

Já o técnico De la Fuente explicou à rádio “Cadena Ser” que a força de sua equipe reside no contraste total com o estilo francês, dizendo: “Antes do confronto com a Portugal, eu disse que jogaríamos contra uma equipe semelhante a nós; agora a situação é totalmente diferente. Somos opostos: eles se sentem à vontade jogando rápido, por isso precisamos controlar a partida”.

O técnico espanhol reconheceu um ponto fraco de sua equipe, dizendo: “Nos expomos demais, mas temos uma defesa sólida e buscamos encontrar o equilíbrio. Conhecemos os pontos fortes da França, mas não vamos abrir mão de nossas ideias; vencemos eles nos dois últimos jogos com o nosso estilo de jogo”.

A partida decisiva será disputada amanhã, terça-feira, em um confronto entre duas filosofias de futebol opostas: a França aposta na força individual e nos contra-ataques rápidos, enquanto a Espanha aposta na posse de bola e no estilo coletivo e organizado.