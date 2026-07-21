Nos bastidores... Lekjaa avança rumo a um passo decisivo

Relatos da imprensa marroquina revelaram que Fouzi Lekjaa, ministro delegado encarregado do Orçamento e presidente da Federação Real Marroquina de Futebol, prepara-se para dar um novo passo na sua carreira, ao filiar-se oficialmente ao partido Autenticidade e Modernidade, a poucas semanas das aguardadas eleições legislativas.

Segundo fontes da rede le360, o anúncio oficial da adesão de Lekjaa deverá acontecer durante a reunião do Conselho Nacional do partido Autenticidade e Modernidade, no próximo sábado, após meses de circulação de notícias sobre a sua aproximação ao partido.

O relato esclareceu que a entrada de Lekjaa no Conselho Nacional abrirá automaticamente caminho para o seu ingresso no Gabinete Político do partido Autenticidade e Modernidade, na qualidade de membro do governo, de acordo com os estatutos, passando a integrar o mais alto órgão executivo dentro do partido.

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A le360 não revelou se o novo cargo afetará o futuro de Lekjaa como presidente da Federação Real Marroquina de Futebol.

Lekjaa é visto como uma das figuras governamentais mais destacadas em Marrocos, devido ao seu papel na gestão dos dossiês orçamentais, além da sua supervisão do setor do futebol através da presidência da Federação Real Marroquina, o que lhe confere um grande peso político e administrativo.