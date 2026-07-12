Noruega indignada com gol bizarro de Jude Bellingham; a FIFA reage imediatamente

A Noruega se sente lesada após a derrota nas quartas de final da Copa do Mundo contra a Inglaterra (1 a 2). Os escandinavos estão convencidos de que o gol de empate de Jude Bellingham deveria ter sido anulado, mas a FIFA não concorda com isso.

A Noruega abriu o placar no primeiro tempo com Andreas Schjelderup, mas sofreu um duro golpe nos acréscimos do primeiro tempo com o gol de empate de Bellingham.

O gol surgiu praticamente do nada. Um chute do goleiro Ørjan Nyland pareceu acertar o cabo da câmera suspensa acima do campo, o que alterou a trajetória da bola.

A Inglaterra de repente ficou com a posse de bola no meio-campo, para surpresa da Noruega. A Inglaterra agiu com rapidez relâmpago e, oito segundos depois, Bellingham marcou o gol de empate.

Entre outros, Nyland, Erling Braut Haaland e o técnico Ståle Solbakken apontaram imediatamente para cima, convencidos de que a bola havia realmente atingido o cabo da câmera suspensa. Imagens da Fox Sports parecem confirmar essa convicção. A FIFA, o árbitro Clément Turpin e sua equipe não concordaram com a alegação, o que gerou frustração visível entre os noruegueses e, principalmente, em Solbakken.

A FIFA reagiu rapidamente ao bizarro incidente. “No gol da Inglaterra aos 45+2 minutos contra a Noruega, o sensor da Connected Ball não registrou nenhum pico no ‘batimento cardíaco da bola’ enquanto ela estava no ar; portanto, não há evidência de que a bola tenha atingido o fio aéreo e alterado seu movimento”, afirmou a FIFA.

“Se for comprovado que a bola tocou no cabo, estaremos diante do escândalo arbitral do século”, afirma convencido o jornalista Carl-Erik Torp, da emissora estatal NRK.

O assistente técnico da seleção, Kent Bergersen, já estava certo da suposta injustiça durante o intervalo: “Pouco antes do gol, a bola tocou no cabo da câmera, o que fez com que mudasse de direção e percorresse uma distância menor do que deveria. O árbitro deveria ter investigado isso.”