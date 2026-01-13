North Esporte Clube x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Mineiro 2026

North Esporte Clube e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), na Arena Credinor, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo da SportyNet e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
Maior campeão do Campeonato Mineiro, com 50 títulos, o Atlético-MG mantém hegemonia no Estadual, com seis conquistas nas últimas seis edições. Na rodada de estreia, o Galo empatou com o Betim por 1 a 1 e ocupa a vice-liderança do Grupo A, com um ponto, dois atrás do Democrata GV. Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli deve seguir utilizando equipe mista. Alvo do Fluminense, Hulk não foi relacionado para enfrentar o North.
Do outro lado, o North Esporte Clube empatou sem gols com o URT na primeira rodada. Líder do Grupo C, a equipe é estreante na elite do futebol mineiro após conquistar o título do Módulo II.
Atlético-MG: Éverson, Natanael, Junior Alonso, Vitão e Kauã Pascini; Alan Franco, Reinier, Iseppe; Cuello, Rony e Cadu.
North: Yago Oliveira; Lucas Mota, Bruno Bispo, Leonardo Gobo e Renan; Camacho, Evanderson, Clayton e Wanderson; Tiago Marques e Yuri Merlim.
Desfalques
Atlético-MG
Sem desfalques confirmados.
North Esporte Clube
Não há desfalques confirmados.
Quando é?
- Data: domingo, 11 de janeiro de 2026
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Arena Credinor - Montes Claros, MG
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Classificação
Como assistir de qualquer lugar com VPN
Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.