Noroeste x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

Noroeste e Santos se enfrentam neste domingo (8), às 16h (de Brasília), no Estádio Alfredão, em Bauru, pela sétima rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT na TV fechada, além da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após empatar com o São Paulo por 1 a 1, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos volta suas atenções para o Campeonato Paulista. Com apenas uma vitória na temporada, o Peixe busca uma reação imediata para se afastar da zona de rebaixamento do Paulistão. Atualmente, a equipe ocupa a 14ª colocação, com seis pontos, dois a mais que o Velo Clube, que abre o Z-2.

A principal novidade do time santista pode ser a estreia de Neymar na temporada 2026. Recuperado de uma artroscopia, o camisa 10 participou normalmente dos treinamentos ao longo da semana. Apesar disso, a comissão técnica optou por preservar o jogador, e a expectativa é que ele entre em campo neste domingo.

Do outro lado, o Noroeste aparece na 13ª posição, com sete pontos. Na rodada anterior, a equipe conquistou a primeira vitória na competição ao vencer o Velo Clube por 2 a 0, encerrando uma sequência de quatro empates consecutivos.

Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías (Zé Ivaldo ou João Basso), Luan Peres, Escobar; João Schmidt, Gabriel Menino, Rollheiser (Neymar); Barreal, Rony, Gabigol.

Noroeste: Luiz Daniel, Ronaldo Alves, Carlinhos, Pedro Carretete, Jhonny (Yuri Ferraz), Tauã, Cristiano, Sánchez, Diego Mathias, Carlão, Pedro Felipe .

Desfalques

Santos

Thaciano, Willian Arão e Adonis Frías estão machucados.

Noroeste

Quando é?

Data: domingo, 8 de fevereiro de 2026

domingo, 8 de fevereiro de 2026 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Alfredão - Bauru, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

