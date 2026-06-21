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Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Noite lendária do goleiro de Curaçao contra o Equador

Equador x Curaçao
Equador
Curaçao
Copa do Mundo
E. Room
Equador
Curaçao
EUA

A Copa do Mundo de 2026 coloca Rom nos livros de história

Eloy Rom protagonizou uma das noites mais excepcionais para um goleiro na história da Copa do Mundo, depois de levar a seleção de Curaçao a um empate sem gols contra o Equador, com uma atuação defensiva histórica na segunda rodada da fase de grupos, na manhã deste domingo.

Rom defendeu 15 chutes a gol durante a partida, o maior número de defesas registrado por qualquer goleiro em uma partida da Copa do Mundo sem recorrer à prorrogação, de acordo com dados disponíveis desde 1966, segundo a Opta.

Além disso, o goleiro de Curaçao igualou o recorde histórico registrado pelo americano Tim Howard, que defendeu 15 chutes contra a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, antes de elevar seu total para 16 defesas após a partida ir para a prorrogação, de acordo com as estatísticas do Mr. Ship.

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Somente no primeiro tempo, Rom fez seis defesas, o maior número de defesas por um goleiro em um único tempo durante a Copa do Mundo de 2026 até o momento.

Além disso, Rom levou a seleção do Equador a um recorde inédito na história do torneio, ao se tornar a primeira equipe a acertar 15 chutes na meta em uma única partida da Copa do Mundo sem conseguir marcar nenhum gol.

O recorde anterior pertencia à Holanda, que acertou 13 chutes na meta sem marcar contra o Peru na edição de 1978.

Rom saiu da partida sem sofrer gols, garantindo um ponto valioso para Curaçao e inscrevendo seu nome nos anais da Copa do Mundo com uma das mais notáveis atuações individuais de goleiros na história da competição.

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