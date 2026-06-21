Noite lendária do goleiro de Curaçao contra o Equador

Eloy Rom protagonizou uma das noites mais excepcionais para um goleiro na história da Copa do Mundo, depois de levar a seleção de Curaçao a um empate sem gols contra o Equador, com uma atuação defensiva histórica na segunda rodada da fase de grupos, na manhã deste domingo.

Rom defendeu 15 chutes a gol durante a partida, o maior número de defesas registrado por qualquer goleiro em uma partida da Copa do Mundo sem recorrer à prorrogação, de acordo com dados disponíveis desde 1966, segundo a Opta.

Além disso, o goleiro de Curaçao igualou o recorde histórico registrado pelo americano Tim Howard, que defendeu 15 chutes contra a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, antes de elevar seu total para 16 defesas após a partida ir para a prorrogação, de acordo com as estatísticas do Mr. Ship.

Somente no primeiro tempo, Rom fez seis defesas, o maior número de defesas por um goleiro em um único tempo durante a Copa do Mundo de 2026 até o momento.

Além disso, Rom levou a seleção do Equador a um recorde inédito na história do torneio, ao se tornar a primeira equipe a acertar 15 chutes na meta em uma única partida da Copa do Mundo sem conseguir marcar nenhum gol.

O recorde anterior pertencia à Holanda, que acertou 13 chutes na meta sem marcar contra o Peru na edição de 1978.

Rom saiu da partida sem sofrer gols, garantindo um ponto valioso para Curaçao e inscrevendo seu nome nos anais da Copa do Mundo com uma das mais notáveis atuações individuais de goleiros na história da competição.