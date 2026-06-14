Noir entra para o clube dos cinco grandes da Copa do Mundo e quebra um recorde que durou 26 anos

Manuel Neuer, goleiro da seleção alemã, entrou para a história do futebol em grande estilo durante o confronto de sua seleção contra Curaçao, na noite de domingo, no Estádio NRG, no âmbito das disputas do Grupo 5 da Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

O Grupo E também conta com as seleções do Equador e da Costa do Marfim, em um dos grupos que apresenta um claro desequilíbrio em termos de experiência e história no futebol entre as seleções participantes, o que aumenta a intensidade da disputa pelas duas vagas para a fase seguinte.

A rede de estatísticas “Opta” informou que Neuer, que tem 40 anos e 79 dias, tornou-se o jogador alemão mais velho a participar de um grande torneio, seja a Copa do Mundo ou a Eurocopa, superando o recorde anterior que pertencia a Lothar Matthäus, quando disputou sua partida contra a Portugal na fase de grupos da Eurocopa 2000 com 39 anos e 91 dias.

E a conquista do experiente goleiro alemão não parou por aí, já que a conta “Mr. Ship”, especializada em estatísticas, indicou que Neuer registrou sua quinta participação em finais da Copa do Mundo, igualando assim o recorde histórico do mexicano Antonio Carbajal, que disputou cinco edições consecutivas do torneio entre 1950 e 1966.

Com essa conquista, Neuer se tornou o segundo goleiro na história da Copa do Mundo a participar efetivamente de cinco edições do torneio, um número que reflete sua excepcional continuidade nos mais altos níveis e sua capacidade de manter sua posição entre a elite dos goleiros do mundo ao longo de mais de uma década e meia.

A seleção alemã disputa a Copa do Mundo de 2026 como uma das seleções mais bem-sucedidas e influentes da história do torneio. Esta edição representa a 21ª participação da Mannschaft nas finais da Copa do Mundo, e a 19ª consecutiva, em uma nova confirmação de sua presença constante entre as principais seleções mundiais ao longo de várias gerações.

A seleção alemã possui um histórico repleto de conquistas na Copa do Mundo, tendo conquistado o título quatro vezes, nos anos de 1954, 1974, 1990 e 2014. Além disso, é considerada uma das seleções que mais frequentam as fases finais, tendo chegado às quartas de final ou além em várias edições anteriores.

Em suas participações anteriores na Copa do Mundo, a seleção alemã disputou 112 partidas, nas quais conquistou 68 vitórias, contra 21 empates e 23 derrotas. Seus jogadores marcaram 232 gols, enquanto a equipe sofreu 130 gols, consolidando sua posição como uma das maiores seleções da história do torneio.