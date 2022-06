No mercado em busca de volantes, Flamengo não tem pressa por Arturo Vidal

Estafe do volante garante que preferência na América do Sul segue sendo o Rubro-Negro

De olho no mercado em busca de reforços, o Flamengo mantém Arturo Vidal no radar. O time rubro-negro, no entanto, busca opções mais jovens no mercado e por isso ainda não formalizou uma proposta ao chileno. Não à toa, em meados de maio, acenou ao River Plate com a possibilidade de oferecer 12 milhões de euros por Enzo Fernandez.

Flamengo e o estafe de Arturo Vidal já conversaram em duas oportunidades, mas nenhuma delas para abrir negociação. O volante deixou claro as suas condições e o time carioca também expôs as suas. Os dois lados estão ciente do que cada um deseja e os rubro-negros não têm pressa para intensificar os contatos.

Segundo soube a GOAL, diante do interesse do Boca Juniors, representantes de Vidal no Brasil deixaram claro ao Flamengo que a preferência na América do Sul segue sendo o time Rubro-Negro. Vale ressaltar, no entanto, que o volante ainda não rescindiu seu contrato com a Inter de Milão, mas há expectativa de que isso aconteça em julho, logo após o período de férias.

Enquanto avalia a possibilidade de avançar ou não pelo chileno, o Flamengo ainda tenta junto ao Manchester United manter Andreas Pereira, que tem o contrato de empréstimo se encerrando no dia 30 de junho. O Rubro-Negro acena com a possibilidade de oferecer 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador, mas ainda vê situação como muito difícil.