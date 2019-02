No Maracanã para o Fla x Flu, Tite dá apoio às vítimas do Ninho

O treinador da Seleção Brasileira passou a sua solidariedade e reiterou: “algumas coisas passam o futebol”

Tite estaria presente ao Maracanã, nesta quinta-feira (14), de qualquer forma para acompanhar uma das semifinais da Taça Guanabara. Quis o destino que fosse o primeiro jogo do Flamengo após a tragédia no CT Ninho do Urubu, que matou dez crianças.

O treinador da Seleção Brasileira pouco falou sobre o jogo contra o Fluminense, que terminou sem gols no primeiro tempo, e reiterou a necessidade de apoiar familiares das vítimas e sobreviventes.

“Algumas coisas passam o futebol, que é de educação, solidariedade, de partilhar sentimentos, que tem alguma coisa maior do que o esporte e que o esporte pode dar”, disse aos jornalistas.

O técnico Tite recebeu nosso garoto Cauan Emanuel em seu camarote há pouco. Eles trocaram algumas palavras e abraços #FLAxFLU #Nossos10 pic.twitter.com/rkX1tRr3Lv — Flamengo (@Flamengo) 15 de fevereiro de 2019

“É um momento também de representar aquilo que a Seleção Brasileira traz. Solidariedade às famílias, dar força para quem permanece. Tem um lado humano”, finalizou. momentos depois, o técnico da Seleção deu um abraço em Cauan Emanuel, um dos sobreviventes do incêndio.