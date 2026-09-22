“No Ajax, Brobbey já estava esgotado depois de uma hora”

Brian Brobbey passou a jogar de forma muito mais eficiente no Sunderland. Essa é a conclusão do preparador de performance Patrick Woerst, que trabalha intensamente há algum tempo com o atacante, autor de um hat-trick contra o Manchester City.

Woerst analisa detalhadamente as imagens das partidas com Brobbey a cada dois jogos. Por causa do calendário da Premier League, às vezes há contato quatro vezes por mês, enquanto o atacante, quando está na Holanda, se apresenta em Roterdã para um treino individual.

"Brian não ficou necessariamente mais preparado fisicamente ou mais forte", enfatizou Woerst em entrevista à ESPN. "As pessoas veem isso como condicionamento extra, ou que ele está mais forte ou mais maduro, mas ele também passou a jogar de forma muito mais eficiente. Assim, ele entra muito menos em duelos."

Woerst treina Brobbey no comportamento de observação, como também faz com Denzel Dumfries e Ryan Gravenberch. "Quando ele dominava uma bola, isso acontecia muitas vezes, no período dele no Ajax, a partir da imobilidade. Então ele parava a bola e fazia o pivô. Aí você entra em uma briga, porque aqueles defensores te seguram, você faz o pivô e luta corpo a corpo. Isso custa muita força toda vez."

Segundo o preparador de performance, Brobbey agora pensa muito mais e tenta ficar fora dos duelos o máximo possível. "O domínio dele agora, por exemplo, já é em movimento, o que faz com que ele drible para longe do adversário e fique solto. Então ele toca a bola e volta a buscar posição. Ou já escora de primeira e segue correndo. Com isso, ele entra menos nesses duelos no chão e, portanto, gasta menos energia. Por isso, parece que ele está mais preparado fisicamente. Claro que ele consegue manter isso por mais tempo: simplesmente gasta menos energia."

Woerst sabe que a intensidade na Premier League é muitas vezes maior do que na Holanda. "Quando você sai do Campeonato Holandês para qualquer liga do exterior, a intensidade é maior. É preciso acompanhar isso."

Segundo Woerst, não é correto dizer que a evolução de Brobbey tenha a ver com uma condição física melhor ou mais força física. "No Ajax, ele tinha não-sei-quantos duelos no chão. Então, em determinado momento, ele já estava esgotado depois de uma hora. Isso ele não tem agora, porque tem menos duelos. Ele passou, acima de tudo, a jogar de forma mais inteligente. Isso tem efeito na energia dele."