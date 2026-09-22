Brian Brobbey passou a jogar com muito mais eficiência no Sunderland. Essa é a conclusão do preparador de performance Patrick Woerst, que já trabalha há algum tempo de forma intensiva com o atacante, autor de um hat-trick contra o Manchester City.

Woerst analisa detalhadamente com Brobbey as imagens das partidas a cada dois jogos. Por causa do calendário da Premier League, às vezes há contato quatro vezes por mês, enquanto o atacante, quando está na Holanda, aparece em Roterdã para um treino individual.

"Brian não ficou necessariamente mais bem preparado fisicamente ou mais forte", enfatiza Woerst em entrevista à ESPN. "As pessoas veem isso como preparo físico extra, ou como se ele estivesse mais forte ou mais maduro, mas ele também passou a jogar com muito mais eficiência. Assim, ele entra em muito menos duelos."

Woerst treina Brobbey no comportamento de observação, assim como faz com Denzel Dumfries e Ryan Gravenberch. "Quando ele dominava a bola, isso acontecia com muita frequência, no período dele no Ajax, a partir da imobilidade. Então ele parava a bola e se apoiava. Aí você entra em uma briga, porque esses defensores te seguram, e você se apoia e luta. Isso custa muita força toda vez."

Segundo o preparador de performance, Brobbey agora pensa muito mais e tenta ficar fora dos duelos o máximo possível. "O domínio dele agora, por exemplo, já é em movimento, o que faz com que ele drible se afastando do adversário e fique livre. Então ele toca a bola e volta a se posicionar. Ou deixa a bola passar de primeira e segue correndo. Com isso, ele entra menos nesses combates no chão e, portanto, gasta menos energia. Por isso parece que ele está mais bem fisicamente. Claro que ele consegue manter isso por mais tempo: simplesmente lhe custa menos energia."

Woerst sabe que a intensidade na Premier League é muitas vezes maior do que na Holanda. "Quando você sai do Campeonato Holandês para qualquer competição estrangeira, a intensidade é mais alta. Você precisa acompanhar isso."

Segundo Woerst, não é correto dizer que a evolução de Brobbey tem a ver com uma condição física melhor ou mais força física. "No Ajax, ele tinha sabe-se-lá-quantos duelos no chão. Então, em determinado momento, ele já estava esgotado depois de uma hora. Isso ele não tem agora, porque tem menos duelos. Ele passou, acima de tudo, a jogar de forma mais inteligente. Isso tem efeito na energia dele."