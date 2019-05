Ninho do Urubu: Flamengo entrou em contato com Marcelo Bielsa

Técnico argentino do Leeds foi consultado, mas concorrência é grande; situação de Abel Braga é quase insustentável

Por Bruno Guedes - @brguedes

Após mais uma péssima atuação do , o trabalho do técnico Abel Braga entrou em rota de colisão com a torcida e a diretoria. Mesmo com respaldo de alguns importantes dirigentes, sua substituição virou assunto no clube. A coluna Ninho do Urubu apurou que o argentino Marcelo Bielsa foi consultado recentemente.

Sem proposta oficial, a abordagem rubro-negra teve como intenção consultar e analisar a situação do profissional que ainda está no United, da Segunda Divisão Inglesa. Após uma boa temporada mas sem o acesso esperado, o clube terminou em terceiro, chegando aos playoffs mas eliminado pelo . Outros nomes também vêm sendo analisados.

Segundo apuramos, a consulta fez parte das diversas tratativas dos diretores do Flamengo na tentativa de reforçar o clube no meio do ano. Por enquanto, o interesse no técnico argentino se limita ao monitoramento. Isso porque o trabalho do Marcelo ganhou elogios na Europa e abriu mercados com concorrências grandes.

De acordo com a Sky Sports, Bielsa é um dos nomes que a estuda para o lugar de Claudio Ranieri, que não vai continuar para a próxima temporada. Além do sulamericano, Conte, Sarri, Gasperini e Giampaolo estariam como alvos dos italianos, afirma a publicação. O espanhol também foi especulado como possível destino.

Oficialmente, o Flamengo nega que busca um novo treinador, mas não é o que vem acontecendo já há algumas semanas. Pessoas ouvidas pela coluna garantem que o clima de insatisfação com o trabalho do Abel Braga nos corredores da Gávea existe e aumentou bastante desde sábado. A parada de quase um mês para a , a partir do dia 14 de junho, é vista como a oportunidade para mudanças e que um novo profissional consiga alavancar o desempenho do elenco de mais de R$ 120 milhões, coisa que ainda não aconteceu.

Com apoio do vice de Relações Externas, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, ambos foram alvos de pichações nos muros da sede, na madrugada de domingo para segunda. Flamengo enfrenta o -PR no próximo domingo. Em caso de mais um tropeço, a situação do Abelão é considerada insustentável.

Marcelo Bielsa é considerado o grande mentor do futebol argentino neste século. Além de Jorge Sampaoli, hoje no , Pochettino do , Guardiola do , Eduardo Coudet do e Eduardo Berizzo da Seleção do são alguns dos nomes que se declaram influenciados pelo estilo de jogo de pressão e ofensivo do ex-técnico da .

Em sua última temporada, Bielsa teve 60% de aproveitamento na Championship, a Segunda Divisão Inglesa, com 19 vitórias, 8 empates e 14 derrotas. O esquema mais usado foi o 4-1-4-1, em um total de 41 das 48 partidas. Foram marcados 76 gols no período, média de 1,6 por jogo.