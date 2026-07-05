Ninguém se compara a ele... Fozinia supera Buffon e os lendários goleiros do mundo

As disputas da Copa do Mundo mudaram o rumo de algumas estrelas fora de campo, sendo o goleiro de Cabo Verde, Fozinha, o destaque desta edição.

O goleiro até então desconhecido se transformou, de repente e em poucos dias, em um fenômeno popular no Instagram.

Fozinha, de 40 anos, tornou-se o goleiro com mais seguidores no Instagram em todo o mundo, superando lendas do esporte em sua posição, como Buffon e Iker Casillas, além de estrelas atuais como Thibaut Courtois, Manuel Neuer e Emiliano Martínez.

Fozinia e seus companheiros brilharam na Copa do Mundo de 2026, onde sua primeira participação no torneio terminou nas oitavas de final, após uma batalha épica contra a Argentina, atual campeã, contra a qual enfrentaram com grande equilíbrio, antes que os dançarinos do tango garantissem a vitória por 3 a 2 com um gol de Aski nos últimos instantes da prorrogação (111º minuto).

Leia também: Foto: com máscara do Guardiola... Turki Al-Sheikh elogia Hossam Hassan após a conquista dos Faraós

O número de seguidores do experiente goleiro de 40 anos chegou, neste domingo, a 25,7 milhões.

Com isso, ele ultrapassa nomes de destaque na história do gol, liderados pelo espanhol Iker Casillas (20,4 milhões), pelo belga Thibaut Courtois (18 milhões), pelo argentino Emiliano Martínez (15,1 milhões) e pelo alemão Manuel Neuer (15 milhões).

Fuzinia também superou o italiano Gianluigi Buffon (10,9 milhões), o brasileiro Alisson Becker (9,1 milhões), o marroquino Yassine Bounou (7,5 milhões), o italiano Gianluigi Donnarumma (6,7 milhões) e o francês Mike Maignan (2,1 milhões).

Fozinha disputou o torneio com grande experiência, após elevar seu total para 92 partidas pela seleção, consolidando sua posição como um dos principais nomes da geração que levou Cabo Verde à melhor conquista de sua história.

Leia também: As exigências de Mourinho não acabam... Definindo as características da “peça que faltava” no Real Madrid