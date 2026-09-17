David Beckham, coproprietário do Inter Miami e ex-capitão da seleção da Inglaterra, considera que o argentino Lionel Messi merece ser coroado com a Bola de Ouro de 2026, após a marcante temporada que apresentou.

As declarações de Beckham vieram após Messi conduzir o Inter Miami à conquista da Copa Campeones, depois de marcar seu 100º gol com a camisa do time norte-americano e dar a assistência para o segundo gol, anotado pelo brasileiro Casemiro, durante a vitória sobre o Cruz Azul, do México, por 2 a 0, na madrugada desta quinta-feira.

Beckham disse, conforme destacado pela emissora britânica "BBC": "Quando você o vê fazer coisas como estas, e quando você vê o que ele apresentou na Copa do Mundo, não existe nenhum jogador de 39 anos que faça isso e que atue nesse nível".

E acrescentou: "Ele merece estar entre os indicados à Bola de Ouro e, na minha opinião, deve vencê-la".

Números excepcionais no Mundial

Messi disputou uma Copa do Mundo excepcional com a Argentina, após marcar 8 gols e dar outras 4 assistências, contribuindo para a chegada da seleção de seu país à final, antes da derrota diante da Espanha.

O craque argentino elevou seu saldo para 12 assistências na história de suas participações em Copas do Mundo, sendo 10 assistências nas fases eliminatórias, um número que nenhum outro jogador alcançou na história do torneio, já que o melhor saldo depois dele não passa de 8 assistências.

Messi também ocupa a segunda posição na lista dos artilheiros históricos da Copa do Mundo, com 21 gols, atrás do francês Kylian Mbappé, que possui 22 gols.

Messi escreve um novo número com o Inter Miami

Messi chegou ao seu 100º gol com a camisa do Inter Miami durante o confronto com o Cruz Azul, depois de abrir o placar aos 24 minutos com uma cabeçada, aproveitando um cruzamento de seu companheiro Luis Suárez.

O craque argentino achou que havia marcado o segundo gol após ficar cara a cara com o goleiro e mandar a bola para dentro das redes, mas o árbitro anulou o gol por impedimento.

Apesar disso, Messi voltou a desempenhar o papel de protagonista, depois de cobrar o escanteio que Casemiro alcançou e mandou de cabeça para dentro das redes aos 81 minutos, assegurando ao Inter Miami seu primeiro título na Copa Campeones.

Essa conquista veio na esteira do anúncio de Messi, durante o último mês de agosto, sobre sua aposentadoria do futebol internacional, além de sua fala sobre seu futuro no futebol após o falecimento de seu pai, Jorge.

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