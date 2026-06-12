Nijstad decide definitivamente entre o FC Twente e o PSV

Ruud Nijstad continua no FC Twente. O clube da Eredivisie de Enschede anunciou oficialmente nesta sexta-feira que o zagueiro, cobiçado pelo PSV, renovou seu contrato até meados de 2029. Nijstad, de 18 anos, tinha um contrato prestes a expirar no Grolsch Veste.

O diretor técnico Erik ten Hag está muito feliz por o “zagueiro extremamente talentoso” continuar vinculado ao Twente. “Não foi à toa que houve grande interesse por ele, inclusive por parte de potências europeias. Estamos felizes que Ruud tenha optado por renovar seu contrato. Ele se sente em casa aqui, os torcedores têm orgulho dele e ele tem um forte vínculo com a região.”

Na visão de Ten Hag, Nijstad é um fator importante nas ambições para a próxima temporada. “É maravilhoso ver que um jogador regional, formado em nossa própria base, está passando por essa evolução. Que isso sirva de exemplo para outros jogadores talentosos. Ruud simboliza a identidade do FC Twente: como clube regional, dar aos jovens jogadores a chance de atuar no mais alto nível, tanto nacional quanto internacionalmente.”

“Nos últimos seis meses, tive a oportunidade de viver muitas experiências e aprender muito no FC Twente. Não sinto que já tenha esgotado minhas possibilidades aqui no FC Twente. Tive muitas opções e refleti bem sobre elas. Depois de listar todos os prós e contras, o que me deixou mais à vontade foi ficar aqui, no meu próprio ambiente”, explica Nijstad, justificando por que não aceitou as propostas do PSV.

O jovem zagueiro explica ainda: “Como jogador de futebol, ainda posso evoluir no FC Twente e acho que este é o melhor ambiente de aprendizagem para mim. Na próxima temporada, estou ansioso principalmente pelas partidas europeias, algo que ainda não vivi antes.”

O jornalista Mounir Boualin já havia informado que o Twente e Nijstad estavam se aproximando em relação a um novo contrato. Inicialmente, falava-se de um acordo até meados de 2030, mas agora parece que será até meados de 2029.

O PSV apresentou na quinta-feira uma oferta de 5 a 6 milhões de euros, valor que, portanto, não é suficiente. O Eintracht Frankfurt, assim como o campeão de Eindhoven, ficou de fora.