Nijhuis luta para conter as lágrimas ao falar sobre Dieperink

Bas Nijhuis está abalado com o falecimento de Rob Dieperink, conforme ficou claro nesta terça-feira no programa “Vandaag Inside”. Na segunda-feira, foi divulgado que o árbitro de 38 anos, natural de Borculo, havia falecido.

Nijhuis era muito amigo de Dieperink e chega até a chamá-lo de “cara incrível”. “Sim, ele era...”, diz o árbitro de Enschede, enquanto luta para conter as lágrimas. “Eu mesmo estava no FC Twente para explicar as novas regras e diretrizes à equipe. Temos que fazer isso em todos os clubes. Cada elenco recebe novamente explicações sobre as novas regras.”

“Quando terminei, Daan Rots veio até mim. Ele disse: ‘Acabei de receber uma notícia, antes de você começar. Rob Dieperink faleceu.’ Aí você realmente tem aquela sensação de: ‘O que está acontecendo aqui? Isso não pode ser verdade, né? Um rapaz de 38 anos.’ Acho isso bem difícil. Realmente um supercara. Um cara incrível”, disse Nijhuis, emocionado.

“Ele passou por muita coisa ultimamente, e muito se falou sobre isso”, diz Nijhuis, referindo-se à acusação de abuso sexual contra um rapaz de 17 anos na Inglaterra. Um caso que, aliás, foi rapidamente arquivado. “No fim das contas, nada foi provado. Ele foi absolvido de todas as acusações. Mas algo assim, é claro, causa um impacto enorme.”

Nijhuis rejeita a sugestão de Johan Derksen de que a KNVB não tenha feito o suficiente por Dieperink. “O chefe dos árbitros, Raymond van Meenen, acompanhou de perto o caso. Ele realmente o apoiou em tudo. A KNVB também reagiu imediatamente ao jornal De Telegraaf com uma declaração aberta e o apoiou de todas as maneiras possíveis. Também já estávamos analisando como seguiríamos em direção à nova temporada.”

Dieperink, que explicou minuciosamente aos colegas o que havia acontecido na Inglaterra, apitou mais um jogo-treino no sábado. “Então, ouvi de jornalistas que estavam lá que, mais uma vez, gritavam todo tipo de coisa para ele. Aparentemente, hoje em dia achamos isso normal. Embora a pessoa tenha sido inocentada. As pessoas não têm ideia do que isso causa a alguém quando gritam ou escrevem coisas assim. Mesmo que não seja verdade e não haja nenhuma prova disso.”

Nijhuis ressalta, por fim, que Dieperink era muito respeitado por seus colegas. “Dentro do grupo de árbitros, ele era realmente um amigo para todos. Ele sempre ligava se houvesse algum problema ou se alguém estivesse lesionado. Era um rapaz tão gentil. E aí você pensa: ele tinha apenas 38 anos e já se foi.”

“Também espero que as pessoas que gritam esse tipo de coisa nas laterais do campo aos sábados, mesmo que seja apenas uma piada, reflitam sobre o que realmente estão gritando. Que impacto isso pode ter em alguém. Como isso afeta uma pessoa assim?”, afirmou o árbitro de Enschede.