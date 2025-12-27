Nigéria x Tunísia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Africana de Nações 2025

Valendo a liderança do Grupo C, Nigéria e Tunísia se enfrentam neste sábado (27), às 17h (de Brasília), no Complexo Desportivo de Fez, em Marrocos, pela segunda rodada da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
Após ser derrotada nos pênaltis pela República Democrática do Congo, resultado que selou sua não classificação para a Copa do Mundo de 2026, a Nigéria venceu a Tanzânia por 2 a 1 na estreia da Copa Africana de Nações. Na última edição do torneio, a seleção nigeriana foi superada pela Costa do Marfim na final, perdendo por 2 a 1 de virada e ficando com o vice-campeonato.
Por outro lado, a Tunísia venceu Uganda por 2 a 1 e ocupa a vice-liderança do Grupo C, também com três pontos, porém com saldo de gols inferior.
Na última rodada, a Nigéria enfrenta a Uganda no dia 30 de dezembro, às 13h (de Brasília), enquanto a Tunísia terá pela frente a Tanzânia no mesmo dia e horário.
Nigéria: Nwabali; Sanusi, Bassey, Ajayi, Osayi-Samuel; Ndidi, Iwobi, Chukwueze, Lookman; Osimhen, Adams.
Tunísia: Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Sassi, Skhiri, Mejbri; Achouri, Mastouri, Saad.
Desfalques
Nigéria
Sem desfalques confirmados.
Tunísia
Não há desfalques confirmados.
Quando é?
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Em 21 jogos disputados entre as equipes, a Tunísia soma sete vitórias, contra seis da Nigéria, além de oito empates.
Classificação
Como assistir de qualquer lugar com VPN
Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢