Notícias e prováveis escalações

Em busca do quarto título da Copa Africana, a Nigéria garantiu a classificação para as oitavas de final ao avançar na primeira colocação do Grupo C, com nove pontos. Com 100% de aproveitamento no torneio, a seleção nigeriana venceu a Tanzânia por 2 a 1, a Tunísia por 3 a 2 e Uganda por 3 a 1.

Por outro lado, Moçambique avançou ao mata-mata após encerrar a primeira fase na terceira posição do Grupo F, com três pontos. Apesar das derrotas para a Costa do Marfim por 1 a 0 e para Camarões por 2 a 1, a equipe venceu o Gabão por 3 a 2.

Nigéria: Nwabili; Onyemaechi, Ajayi, Bassey, Osayi-Samuel; Ndidi, Iwobi, Chukwueze; Adams, Lookman; Osimhen .

Moçambique: Urrubal; Nanani, Dove, Chamboco, Mexer; Kambala, Bonde; Dominguez, Catamo, Gildo; Ratifo .

Desfalques

Nigéria

Sem desfalques confirmados.

Moçambique

Diogo Calila e Nene estão fora por lesão.

Quando é?

Africa Cup of Nations - Final Stage Fez Stadium

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em seis jogos disputados entre as seleções, Nigéria soma cinco vitórias e um empate.

Classificação

