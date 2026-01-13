Nigéria x Marrocos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Copa Africana de Nações 2025

Nigéria e Marrocos se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pelas semifinal da Copa Africana de Nações 2025. O jogo será realizado no Prince Moulay Abdellah Stadium, em Rabat.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canais, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Nigéria x Marrocos ao vivo

Nigéria x Marrocos: informações da partida

Africa Cup of Nations - Final Stage Prince Moulay Abdellah Stadium

Contexto do jogo

A partida entre Camarões e Marrocos será transmitida ao vivo pelae no canal, no YouTube.

A Nigéria desponta como a grande equipe a ser batida, com 100% de aproveitamento nos cinco jogos disputados no torneio e 14 gols marcados. A vitória convincente por 2 a 0 sobre a Argélia nas quartas de final, com gols do astro do Galatasaray, Victor Osimhen, e do atacante do Sevilla, Akor Adams, teve um porém: o capitão Wilfred Ndidi recebeu cartão amarelo e está suspenso da semifinal por acúmulo de advertências. Osimhen soma quatro gols na competição, enquanto ele e Adams também contribuíram com duas assistências cada. Ainda assim, as Super Águias precisarão estar em alto nível ofensivo para superar os anfitriões.

Getty Images

O Marrocos sofreu apenas um gol em todo o torneio e manteve quatro partidas sem ser vazado em cinco jogos disputados. O destaque da equipe é Brahim Díaz, do Real Madrid, atual artilheiro da competição com cinco gols. Este confronto marca o primeiro encontro entre as duas seleções em uma Copa Africana de Nações após 22 anos.

Getty Images

Desfalques

O capitão nigeriano Wilfred Ndidi está suspenso.

O versátil meio-campista do Girona, Azzedine Ounahi, sofreu uma lesão no início do torneio e não jogará pelo Marrocos.

Últimas notícias e prováveis escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma atual

Confrontos diretos recentes