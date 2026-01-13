Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Africa Cup of Nations
team-logoNigéria
Prince Moulay Abdellah Stadium
team-logoMarrocos
Nigéria x Marrocos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Copa Africana de Nações 2025

Seleções vão à campo buscando avançar para a grande final da competição, nesta quarta-feira (14), em Rabat, no Marrocos

Nigéria e Marrocos se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pelas semifinal da Copa Africana de Nações 2025. O jogo será realizado no Prince Moulay Abdellah Stadium, em Rabat.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canais, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Nigéria x Marrocos ao vivo

A partida entre Camarões e Marrocos será transmitida ao vivo pela BandplayBand.com.brBandSports e no canal Esporte na Band, no YouTube.

Nigéria x Marrocos: informações da partida

Africa Cup of Nations - Final Stage
Prince Moulay Abdellah Stadium

Contexto do jogo

A Nigéria desponta como a grande equipe a ser batida, com 100% de aproveitamento nos cinco jogos disputados no torneio e 14 gols marcados. A vitória convincente por 2 a 0 sobre a Argélia nas quartas de final, com gols do astro do Galatasaray, Victor Osimhen, e do atacante do Sevilla, Akor Adams, teve um porém: o capitão Wilfred Ndidi recebeu cartão amarelo e está suspenso da semifinal por acúmulo de advertências. Osimhen soma quatro gols na competição, enquanto ele e Adams também contribuíram com duas assistências cada. Ainda assim, as Super Águias precisarão estar em alto nível ofensivo para superar os anfitriões.

O Marrocos sofreu apenas um gol em todo o torneio e manteve quatro partidas sem ser vazado em cinco jogos disputados. O destaque da equipe é Brahim Díaz, do Real Madrid, atual artilheiro da competição com cinco gols. Este confronto marca o primeiro encontro entre as duas seleções em uma Copa Africana de Nações após 22 anos.

Desfalques

O capitão nigeriano Wilfred Ndidi está suspenso. 

O versátil meio-campista do Girona, Azzedine Ounahi, sofreu uma lesão no início do torneio e não jogará pelo Marrocos. 

Últimas notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Nigéria x Marrocos

NigériaHome team crest

4-3-1-2

Formação

4-3-3

Home team crestMAR
23
S. Nwabili
2
B. Osayi-Samuel
13
B. Onyemaechi
6
S. Ajayi
21
C. Bassey
17
A. Iwobi
8
F. Onyeka
7
A. Lookman
4
W. Ndidi
9
V. Osimhen
22
A. Adams
1
Y. Bounou
3
N. Mazraoui
2
A. Hakimi
5
N. Aguerd
25
A. Masina
24
N. El Aynaoui
23
B. El Khannouss
11
I. Saibari
20
A. El Kaabi
10
B. Diaz
17
A. Ezzalzouli

4-3-3

MARAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • E. Chelle

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • W. Regragui

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma atual

NGA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/4
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

MAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/1
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Confrontos diretos recentes

NGA

Outros

MAR

1

0

Empate

2

Vitórias

1

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
1/3
Ambos os times marcam
0/3
0