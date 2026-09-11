Após sua estreia na Liga dos Campeões da Europa com o Como, o jogador argentino Nico Paz revelou o motivo de ter preferido o clube italiano em vez de retornar ao Real Madrid.

O Real Madrid estava decidido a trazer Nico Paz de volta durante o verão de 2026, e o clube merengue havia comunicado ao jogador esse desejo.

Mas o jogador argentino tinha outros planos, já que entendia que, diante do elenco atual da equipe, que conta com jogadores como Bernardo Silva, Arda Güler e Jude Bellingham, não teria os minutos necessários para continuar evoluindo.

Depois de analisar a situação, o meio-campista decidiu seguir sua trajetória com o Como e o técnico Cesc Fàbregas, após o clube italiano aceitar pagar 60 milhões de euros para manter seus serviços em definitivo.

Ainda assim, o Real Madrid manteve o direito de recompra de Nico Paz por 80 milhões de euros no próximo ano, pois não quer perder o controle sobre ele.

O jornal AS publicou as declarações de Nico Paz após a vitória do Como sobre o Leipzig por 4 a 1: "Pensei que estaria aqui, onde posso evoluir mais".

E prosseguiu: "Acredito que tomei a decisão certa de permanecer no Como, e estou feliz por ter feito isso".

O meio-campista também falou sobre a partida, dizendo: "Foi uma noite histórica. Fizemos um jogo incrível. Estávamos muito empolgados para disputar esta partida. Acredito que lidamos com ela da melhor maneira possível. Estamos muito felizes com o jogo que fizemos".

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