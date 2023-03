Nico Hernández recusou Atlético Nacional antes de acordo com o Internacional

Inter detém 50% dos direitos econômicos do zagueiro; Athletico-PR mantém 25%, mesmo percentual do próprio zagueiro

Anunciado há um mês pelo Internacional, o zagueiro Nico Hernández recusou uma proposta do Atlético Nacional, da Colômbia, antes de aceitar a oferta apresentada pelos gaúchos, como soube a GOAL.

O defensor de 25 anos não teve interesse em retornar ao clube que defendeu entre 2017 e 2021. O empresário do atleta descartou prontamente a possibilidade de negócio em função do interesse do Colorado.

O desejo do estafe de Nico Hernández — e do próprio atleta — era a permanência no Brasil, onde ele atuou pelo Athletico-PR, entre 2021 e 2023.

O colombiano chegou ao Beira-Rio de forma gratuita. Houve divisão dos direitos econômicos do atleta nas tratativas. O Internacional tem 50% dos direitos, enquanto o restante foi dividido de forma idêntica entre atleta e Athletico — eles têm 25% cada.

Nico Hernández chegou ao Internacional com aval do técnico Mano Menezes. O clube estava à procura de um jogador para a posição e chegou a cogitar nova investida em Bruno Méndez, que defende as cores do Corinthians. As tratativas, contudo, não avançaram.

Antes do acordo com o Internacional, o defensor de 25 anos recebeu uma proposta para defender o Fortaleza por empréstimo. Na ocasião, o Furacão o liberou para negociar com o clube cearense, mas ele preferiu a mudança para o Rio Grande do Sul.

Desde que foi contratado pelo Inter, Nico Hernández ainda não foi utilizado pela comissão técnica. Ele ficou três jogos no banco de reservas — a derrota para o Grêmio, a vitória sobre o Esportivo e o empate contra o Caxias, todos pelo Campeonato Gaúcho.