Neymar x Lewandowski: quem participou de mais gols na Liga dos Campeões?

Astros de PSG e Bayern de Munique se enfrentam na final da Champions League e fazem disputa à parte em participação de gols

A final da Liga dos Campeões colocará frente à frente o , de Neymar, e o de Munique, de Robert Lewandowski. Os dois foram os grandes craques da temporada até aqui e, além do título europeu, disputam o prêmio de melhor jogador do mundo. Mas além disso, a dupla também tem uma competição à parte na participação em gols na história da .

Desde que estreou na competição, na temporada 2013/14, Neymar é o jogador que mais deu assistências na Liga dos Campeões, com 24 passes decisivos em 59 jogos.

Com o passe genial de calcanhar para Di María marcar contra o RB Leipzig, inclusive, o craque do PSG se tornou o brasileiro com mais assistências na história da competição, mesmo com apenas sete anos de Europa.

E além de dominar a Champions League em assistências, Neymar também se destaca quando o assunto é marcar gols. Desde sua estreia na competição, ele já anotou 35, o que o coloca como quarto maior artilheiro do torneio no período e também o brasileiro com mais gols na história da UCL.

Robert Lewandowski está à frente do camisa 10 do PSG no quesito artilharia, tendo balançado as redes 57 vezes em 69 partidas, desde que o craque brasileiro estreou na competição. É claro que a grande especialidade do centroavante do Bayern é balançar as redes, mas ele perde para o brasileiro no número passes decisivos no período. Mais precisamente, foram 12 assistências desde a temporada 2013/14 para o polonês.

Mas quem participou de mais gols na UCL?

Somando gols e assistências, os dois craques tem médias incríveis que giram em torno de um gol por jogo. Mesmo assim, Neymar ainda leva vantagem. Ao todo, foram 59 participações em 59 partidas para o camisa 10 do PSG. Já Lewandowski foi determinante para 69 gols com 70 aparições por Bayern de Munique e , desde 2013/14.

Neymar vs Lewandowski 35 Gols 57 24 Assistências 12 59 70 1,0 Gols por partida (média) 0,98

A temporada mais goleadora de Neymar na Liga dos Campeões foi 2014/15, quando ele foi campeão e artilheiro da competição pelo , com dez gols. Já em assistências, o melhor momento do brasileiro foi em 2016/17, também pelo Barça, com oito passes decisivos.

Porém, desde que chegou ao PSG, o camisa 10 participou de mais de um gol por jogo na UCL, melhorando suas médias. Em seus três anos de Paris, mesmo com as lesões, Neymar foi determinante para 23 gols de sua equipe em 19 jogos na Champions.

Já Lewandowski vive com folga a melhor temporada de sua carreira. Na atual edição da Liga dos Campeões ele já soma 15 gols e cinco assistências em nove aparições. Anteriormente, a melhor temporada do polonês na competição havia sido em 2015/16, com nove gols e uma assistência em 12 jogos.

O fato é que os dois tem médias incríveis e vivem um ótimo momento por suas equipes. Certamente o título da da competição, que será decidido neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), passará muito pelos pés dos dois craques de PSG e Bayern de Munique. Quem ganha é o futebol.

Neymar x Lewandowski: gols e assistências na Champions League por temporada (13/14 até hoje)

Neymar

Temporada Time Jogos Gols Assistências 2013/14 Barcelona 10 4 3 2014/15 Barcelona 12 10 0 2015/16 Barcelona 9 3 4 2016/17 Barcelona 9 4 8 2017/18 PSG 7 6 3 2018/19 PSG 6 5 2 2019/20 PSG 6 3 4

Lewandowski