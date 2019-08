Neymar e Bruno Henrique devem ser as grandes novidades na Seleção

Numa 'penúltima avaliação' interna, dupla recebeu o sinal verde; Decisão final vai ser tomada poucas horas antes do anúncio

Neymar, sem jogar no , e Bruno Henrique, em alta no , caminham para ser as principais novidades de Tite na convocação desta sexta-feira da , que vai enfrentar a , dia 6 de setembro, em Miami, e o , no dia 10, em Los Angeles. A Goal apurou que a dupla ofensiva, numa "penúltima avaliação" feita pela comissão técnica, recebeu o sinal verde. A decisão final, no entanto, vai ser tomada poucas horas antes do anúncio, marcado para 10h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

À espera de uma transferência, o craque do clube francês não fez nem sequer uma partida na atual temporada, nem mesmo durante o período de preparação. Tem apenas treinado sozinho, enquanto alimenta o sonho de voltar para o ou até mesmo reforçar o .

Outro jogador do que tem boas chances de pintar na lista amarelinha é Gabigol. O artileiro do Brasileirão, com nove gols, foi exaustivamente discutido nos últimos dias, principalmente depois que Gabriel Jesus, do , foi punido pela Conmebol com um jogo de suspensão por causa da confusão na final da . Ainda na Gávea, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro sonham com uma chamada.

Philippe Coutinho, com apenas 23 minutos disputados até o momento na temporada, num amistoso entre Barcelona e , é uma das maiores incógnitas neste momento. Apesar de Tite priorizar jogadores em atividade, há internamente quem defenda a presença do camisa 7 do time catalão.

Alisson, do , Neto, do Barcelona, e Pedro, do , todos lesionados, são ausências mais do que garantidas nos dois primeiros testes da Seleção Brasileira depois do título da Copa América em cima do Peru.