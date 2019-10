Neymar vira sinônimo de lesões no PSG: ele já perdeu mais de 50 jogos

Contando toda sua carreira, Neymar já ficou mais um ano fora dos gramados por causa de lesões

Que Neymar é um dos jogadores mais talentosos de sua geração não há dúvidas, mas parece que muito desse potencial tem sido ofuscado por um marcador implacável: as lesões. Desde que chegou ao , em agosto de 2017, Neymar perdeu 54 partidas pelo clube francês, ou seja, quase uma temporada inteira.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Essa informação contrasta com as 29 partidas perdidas na época do por lesão. No PSG ele está há dois anos, e no Barça ficou durante quatro anos. Porém, desde que deixou o , em 2013, Neymar esteve 469 dias afastado dos gramados, mais de um ano no departamento médico.

Os problemas físicos têm feito Neymar não corresponder às altíssimas expectativas colocadas sobre ele. O camisa 10 custou 222 milhões de euros (cerca de R$ 820 milhões à época do negócio). Ele se tornou o atleta mais caro da história do futebol e agora encontra dificuldades para se estabelecer.

Dentro de campo o brasileiro normalmente corresponde, pois, em 63 jogos pelo PSG, Neymar marcou 55 gols e deu 29 assistências, uma média muito alto tanto de bolas na rede quanto de passes para gols. Todavia, o grande sofrimento do atacante tem sido a falta de regularidade e sequência na equipe.

Mais artigos abaixo

Vale lembrar que o atleta atualmente também está machucado e se recupera um problema na coxa sofrido durante a partida contra a Nigéria, em amistoso com a seleção brasileira.

O próximo compromisso do PSG é contra o , pela . Os belgas recebem os franceses n o estádio Jan Breydel, em Brugge. O duelo acontece nessa terça-feira (22), às 16h (de Brasília).