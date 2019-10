Muricy Ramalho: "Neymar não está mais no topo no PSG"

Muricy Ramalho trabalhou com o atacante em sua terra natal e acredita que a decisão errada foi tomada ao deixar Barcelona durante o verão de 2017

Neymar não está mais no topo do , de acordo com Muricy Ramalho. A decisão de deixar o para o futebol francês foi considerada um erro pelo comentarista esportivo.

E parece que o atacante compartilha desse pensamento do ex-técnico. Ele se esforçou bastante para deixa o Parc des Princes durante o verão europeu, depois de duas temporadas, e deixou claro que sua preferência era voltar para Camp Nou.

Uma transferência recorde no verão de 2017 foi feita com a intenção de sair da sombra de Lionel Messi e companhia e se tornar uma presença notável no time da capital francesa.

Neymar estrelou pelo campeão da com 55 gols em 63 jogos, mas não possui a competição de nível mais alto que ele tanto sonhou e até chegou a vencer na Catalunha.

Diante disso tudo, Muricy Ramalho disse ao Mundo Deportivo que a decisão de ir a Paris foi um equívoco: “Para mim, quando Neymar estava em , ele estava no topo, assim como no Barcelona. Barcelona e Santos foram os melhores para ele. O , nem tanto", declarou.

Muricy, que trabalhou com Neymar no clube da Vila Belmiro, não está convencido de que o período na Ligue 1 foi um sucesso para o craque da seleção brasileira.

"Mesmo marcando gols, pouco importa porque o campeonato francês é fraco".

Pode ser que Neymar tenha as necessidades atendidas e volte ao Barcelona em algum momento. No entanto, existem vários obstáculos a serem superados antes que um acordo possa ser feito, com Messi recentemente revelando que ainda existem alguns no Camp Nou que não querem o colega sul-americano de volta.

Ele disse ao Metro 95.1: “É difícil trazê-lo de volta. Primeiro, porque era difícil vê-lo partir, depois porque ele foi embora. Há pessoas do clube e os membros que não querem que ele volte. Se é para falar sobre futebol, Ney é um dos melhores do mundo, mas eu entendo todos os outros fatores”.