Neymar vê Copa do Mundo 2022 em "padrão muito alto" e aponta favoritos no Qatar

Brasileiro entende que Mundial no meio da temporada europeia elevará o nível da competição

Uma das estrelas da Copa do Mundo do Qatar 2022 e vivendo um grande momento na temporada, Neymar falou sobre a sua expectativa para o Mundial.

Diferentemente das outras edições, a competição será realizada no meio da temporada europeia, o que, para o camisa 10 da seleção brasileira, será o diferencial.

"A preparação para esta Copa do Mundo está melhor do que o normal porque está chegando no meio da temporada, onde você está no seu melhor fisicamente. Os jogadores podem estar cansados ​​para torneios no final de uma temporada e acho que o nível dessa Copa do Mundo vai ser muito alto", analisou em entrevista ao Esquire.

Neymar apontou ainda quais as seleções enxerga como favoritas a levar a taça: França, Argentina, Alemanha, Inglaterra e Bélgica, antes de falar sobre a preparação para o Mundial.

"Perder nunca é fácil no futebol, mas em uma Copa do Mundo é pior. É por isso que você tem que fazer a preparação certa, estar 100% certo física e mentalmente", concluiu.

A seleção brasileira, que no Grupo G da Copa Do Mundo e fará sua estreia no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia.