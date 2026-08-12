Neymar vai jogar no sintético? Duelo com Palmeiras cria dilema para o Santos

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil da última terça-feira (11) colocou Santos e Palmeiras frente a frente em um dos principais clássicos da próxima fase da competição. O primeiro duelo será disputado no dia 26 de agosto, no Nubank Parque, estádio palmeirense que utiliza gramado sintético. A definição criou um dilema para o Santos envolvendo Neymar, que tem histórico de resistência a esse tipo de piso e ainda não atuou na casa do rival desde que retornou ao futebol brasileiro.

A preocupação não é nova. O estafe de Neymar já havia vetado a possibilidade de o Santos alugar o estádio do Palmeiras para mandar partidas na capital paulista justamente por causa do gramado artificial. Em agosto do ano passado, o camisa 10 chegou a afirmar que "jogar no Allianz Parque (antigo nome do estádio) era impossível" e comparou o piso sintético a um campo de society. A posição também fez parte de uma manifestação de jogadores contra os gramados artificiais no futebol brasileiro.

A última experiência de Neymar em um campo sintético aconteceu em setembro do ano passado, quando o Santos empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV. O atacante torceu o tornozelo logo no início da partida, mas permaneceu em campo. Depois do jogo, voltou a criticar o estádio e o tipo de gramado, reforçando a resistência que já havia demonstrado anteriormente.

Desta vez, porém, o contexto pode ser diferente. O Santos vive dificuldades no Brasileirão e precisa somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto a Copa do Brasil representa uma oportunidade importante de avançar e aumentar as receitas em meio às dificuldades financeiras do clube. Além disso, o Peixe também disputa a Copa Sul-Americana. Com um clássico eliminatório contra o Palmeiras pela frente, a tendência é de que o clube precise colocar força máxima, o que pode fazer Neymar ter que abrir mão do veto ao gramado sintético.

Ainda assim, não há como cravar neste momento se Neymar estará em campo no Nubank Parque. Antes da partida contra o Palmeiras, o Santos terá uma sequência decisiva, com os dois jogos das oitavas de final da Sul-Americana contra o Marcará, do Equador, além dos compromissos pelo Brasileirão diante de Vasco (fora) e Mirassol (em casa). A necessidade de pontuar no campeonato nacional pode fazer com que o camisa 10 seja utilizado nessas partidas e, posteriormente, a comissão técnica e o estafe avaliem sua condição para o clássico.

Por isso, a definição sobre Neymar no gramado sintético do Palmeiras deve ficar para mais perto do confronto. O Santos terá que administrar a sequência de jogos, a condição física de seu principal jogador e a necessidade de buscar resultados em três frentes — coisa que o treinador Cuca já demonstrou preocupação ao afirmar que o Peixe não tem elenco suficiente para disputar igualmente as competições.

Santos e Palmeiras se enfrentam pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil na quarta-feira, 26 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque. Até lá, o clube alvinegro terá de decidir se a importância da partida será suficiente para fazer Neymar voltar a um tipo de gramado que ele já afirmou que não gostaria de enfrentar novamente.