Neymar vai desfalcar o Brasil contra a Coreia? O que aconteceu e o que se sabe

O craque da seleção brasileira sentiu dores no pé direito após uma disputa de bola com Danilo, do Palmeiras, e Léo Ortiz, do RB Bragantino

Neymar se machucou no último treino da seleção brasileira nesta quarta-feira e virou dúvida de última hora para o amistoso contra a Coreia do Sul amanhã (2), às 8h (de Brasília). Na ocasião, o craque tomou uma pancada no pé direito e saiu mancando do gramado.

Durante o treino entre titulares e reservas, o craque disputou uma bola com o volante Danilo, do Palmeiras, e Léo Ortiz, do RB Bragantino. Imediatamente, o camisa 10 se queixou de fortes dores no pé direito.

Aliás, esse é o mesmo pé que ele lesionou o quinto metatarso em 2018 e 2019. Após sair do campo, Neymar foi atendido pelos médicos e não retornou mais as atividades.

Depois, o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, falou sobre o caso do atacante: "Neymar sofreu um trauma no pé direito, um pisão. Apresentou um inchaço importante, não conseguiu continuar no treino, e iniciamos o tratamento."

"Ele está em observação, vamos ver como vai responder nas próximas horas. Temos um tempo curto, mas que vamos usar para que ele possa se recuperar. Vai ser feita uma avaliação mais detalhada e vamos contar com o tempo para definir a presença dele no jogo."

O médico da seleção explicou que agora é necessário aguarda a evolução do inchaço e, depois, avaliar a condição do jogador: "No momento estamos fazendo avaliação clínica, como incha rápido, estamos aguardando evolução. Ele será reavaliado, se for necessário, faremos exame de imagem."

"Ele vai dormir, amanhã faremos uma nova avaliação. Foi muito recente, ainda nem tivemos tempo para ver a resposta dele ao tratamento inicial."

Dessa forma, a comissão técnica da seleção brasileira ainda deve reavaliar o camisa 10 para saber se ele terá condições de jogo para o próximo amistoso.

Ainda no treino, e logo depois da lesão, Tite promoveu Vinícius Júnior e, ainda, Philippe Coutinho no lugar de Neymar, com o craque do Real Madrid saindo na frente por uma vaga no time titular.