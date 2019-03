Neymar tem conta em game bloqueada e vira piada nas redes

O craque brasileiro entrou em contato com a Valve para ter a sua conta no CS:GO desbloqueada

Os games tem ajudado Neymar a passar o tempo enquanto se recupera da lesão no quinto metatarso no pé direito, e nesta quinta-feira (28) o craque da Seleção e PSG virou assunto nas redes sociais exatamente por um pedido para ter a sua conta no jogo Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) desbloqueada.

“@csgo_dev (Valve), pede para liberar minha conta. Está bloqueada”, escreveu em seu Twitter, utilizando também alguns emojis nervosos.

@csgo_dev pede pra steam liberar minha conta, tá bloqueada ! 😡🤬 — Neymar Jr (@neymarjr) 28 de fevereiro de 2019

Sem que o motivo do bloqueio fosse revelado, a Valve, empresa desenvolvedora do game, respondeu ao tweet de Ney pedindo que o jogador entre em contato. Pouco depois, a mensagem foi excluída.

No entanto, usuários da rede social aproveitaram para brincar com a situação. E sobrou até para o VAR, que acabou transformado para a sigla VAC (Valve Anti-Cheat).

Liberdade tem que cantar para o menino ney!!! — DreamHack Rio (@DreamHackBR) 28 de fevereiro de 2019

NeyVAC — Thiago Souza (@Th1ago_Souza) 28 de fevereiro de 2019