Neymar surpreende com presente especial para Michael Olise, do Bayern de Munique

Michael Olise já podia contar de qualquer forma com duas lembranças desta gala de 7 a 0. Pelo hat-trick, recebeu, como manda a tradição, a bola do jogo. O prêmio de melhor jogador da partida também não estava em discussão, já que Olise somou, além dos três gols, mais duas assistências.

Mas, ao passar pela zona mista, uma terceira lembrança um tanto surpreendente ainda aguardava o francês de 25 anos: uma camisa de Neymar com dedicatória pessoal. O astro brasileiro encarregou a jornalista Isabela Pagliari de entregá-la a Olise durante sua visita à Allianz Arena.

O contexto: Olise citou Neymar no passado, ao lado de Lionel Messi e Zinedine Zidane, como um de seus ídolos. Neymar teve seu melhor momento no FC Barcelona. Atualmente, o jogador de 34 anos encerra a carreira em seu clube de origem, o FC Santos.

Michael Olise apresenta números extraordinários nesta temporada

Olise vive atualmente uma fase extraordinária. Em seu sétimo jogo oficial nesta temporada, ele foi eleito contra o Union, pela quarta vez, o melhor jogador em campo. No total, ele soma neste momento 11 participações em gols, uma a cada 51 minutos em campo.

"Eu realmente gosto de jogar com Michael, e também gosto muito dele como pessoa", elogiou Harry Kane. "Nem todo mundo consegue ver sua verdadeira personalidade, mas ele é um grande caráter. Ele é completamente diferente do que parece para quem está de fora." Olise é considerado muito avesso à mídia. Depois de sua gala contra o Union, recusou uma entrevista à Sky. "É para isso que eu estou aqui", disse seu representante e amigo Jamal Musiala, sorrindo.

Enquanto isso, o diretor esportivo Max Eberl defendeu a inclusão de Olise na eleição de melhor jogador do mundo. "Para mim, Michael Olise também é um dos candidatos à Bola de Ouro. Ele é um dos melhores jogadores do mundo", disse Eberl. Além de Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe e Rodri também são apontados como favoritos.