Neymar responde Nike sobre investigação de assédio e fim de contrato: 'isso é absurdo, mentiroso'

Jogador brasileiro retruca comunicado da empresa norte-americana, que divulgou que Neymar se recusou a colaborar com apuração interna

O término do contrato entre Neymar e a patrocinadora Nike envolveu uma denúncia de assédio sexual contra o brasileiro, disse a empresa norte-americana. Essa informação foi publicada nesta quinta-feira (27) pelo jornal Wall Street Journal. Hilary Krane, conselheira geral da Nike, disse ao veículo que o fim do vínculo com o atleta do PSG ocorreu depois que Neymar teria se recusado a colaborar com a investigação de um suposto caso de assédio que teria acontecido em 2016. O jogador respondeu e disse que tal informação é "um absurdo".

"A Nike encerrou o relacionamento com o atleta porque ele se recusou a cooperar em uma investigação de boa-fé de alegações confiáveis feitas por uma funcionária de irregularidades cometidas", afirmou Krane ao periódico.

Nesta sexta-feira, Neymar foi às redes sociais e deu sua versão. Durante o comunicado, escreveu: "afirmar que o meu contrato foi encerrado porque não contribuí de boa-fé com uma investigação isso é absurdo, mentiroso."

Veja a íntegra do post de Neymar:

Embora o suposto caso tenha ocorrido em 2016, durante uma viagem do brasileiro para a Nova York, as investigações da Nike começaram apenas em 2019, quando a funcionária, explica Krane, falou com a empresa.

"Em 2019, quando a funcionária posteriormente manifestou interesse em prosseguir com o assunto, agimos imediatamente. Desde o início, tratamos as alegações da funcionária e sua experiência com grande seriedade".

A empresa de materiais esportivos divulgou uma nota nesta quinta sobre o assunto.

"A investigação foi inconclusiva. Não emergiram fatos suficientes que nos permitam falar substancialmente sobre o assunto. Seria inapropriado para a Nike fazer uma declaração acusatória sem poder oferecer fatos que a suportem. A Nike encerrou sua relação com o atleta porque ele se recusou a cooperar em uma investigação de boa-fé de alegações críveis de uma funcionária. Continuamos respeitando a confidencialidade da funcionária e reconhecemos que essa tem sido uma longa e difícil experiência para ela", disse a Nike por meio da nota.

O contrato de Neymar com a Nike teria a duração de mais oito anos no momento do rompimento, em agosto do ano passado. Ele era patrocionado pela empresa americana desde os 13 anos de idade e era um dos principais atletas da marca na América do Sul. Desde o fim do contrato com a Nike, o atacante assinou com a alemã Puma.

"Neymar Jr. se defenderá vigorosamente contra esses ataques infundados caso alguma reclamação seja apresentada, o que não aconteceu até agora", disseram representantes do jogador também por meio de nota.

A defesa do atacante rebateu as informações da reportagem. "Semelhante às alegações de agressão sexual feitas contra ele em 2019 - alegações que as autoridades brasileiras consideraram Neymar Jr. inocente - essas alegações são falsas".

Neymar está na Granja Compary com os atletas que já se apresentaram para defender a seleção brasileira nos dois próximos compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.