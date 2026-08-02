Neymar reencontra vítima de goleada histórica e tenta repetir show pelo Santos

O Santos inicia neste sábado (1º), na Vila Belmiro, a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil diante do Remo. O confronto marca o reencontro de Neymar com um adversário que guarda ótimas lembranças para o camisa 10, protagonista de uma das grandes atuações de sua carreira justamente contra o clube paraense.

Em 2010, aos 18 anos, Neymar já despontava como uma das maiores promessas do futebol brasileiro e comandou a goleada santista por 4 a 0 sobre o Remo, no Mangueirão. Naquela noite, marcou dois gols - um deles de pênalti - e ainda distribuiu duas assistências para André completar o placar, garantindo a classificação antecipada do Peixe, já que o regulamento eliminava o jogo de volta em caso de vitória do visitante por dois ou mais gols de diferença.

Aquela campanha ficou marcada pelo futebol ofensivo do Santos e terminou com o título da Copa do Brasil. O Remo foi apenas uma das equipes atropeladas pelo time de Neymar e Ganso, que também aplicou um histórico 10 a 0 sobre o Naviraiense na primeira fase.

O retrospecto do confronto reforça o favoritismo santista. Em oito partidas entre as equipes, o Remo nunca venceu. O primeiro encontro terminou empatado, em 1972, pelo Campeonato Brasileiro, e desde então o Santos venceu todos os sete confrontos seguintes.

O duelo mais recente aconteceu neste ano, pela nona rodada do Brasileirão. Já com a camisa 10 e em outra fase da carreira, Neymar voltou a ser decisivo. Embora não tenha repetido o brilho de 2010, participou diretamente da vitória por 2 a 0 ao dar assistência para o primeiro gol e iniciar a jogada do segundo.

Agora, 16 anos depois da goleada histórica, o atacante tenta novamente fazer a diferença diante do Leão. Titular confirmado para o primeiro jogo das oitavas, Neymar chega embalado pela classificação do Santos na Sul-Americana e busca liderar o Peixe em mais uma caminhada na Copa do Brasil, competição que o clube conquistou apenas uma vez, justamente naquela campanha inesquecível de 2010.