Entorno de Neymar projeta camisa 10 recuperado para enfrentar Camarões na Copa

Atacante se machucou no duelo de estreia da Amarelinha contra a Sérvia, na vitória por 2 a 0

O atacante Neymar realizou exames médicos nesta sexta-feira (25) e vive expectativa para saber a gravidade da lesão sofrida no tornozelo direito durante a estreia do Brasil na Copa do Mundo, diante da Sérvia. Em contato com fontes ligadas ao jogador, existe, apesar da tensão, um otimismo por parte de seu estafe de que o atacante não perca o restante da Copa do Mundo.

Segundo soube a GOAL, o entorno de Neymar vê a possibilidade do camisa 10 se recuperar a tempo de disputar a partida diante de Camarões, no dia 2, pela última rodada da fase de grupos, o que o deixaria de fora apenas contra a Suíça, na próxima segunda-feira (28). O técnico Tite chegou a cravar que Neymar seguirá no Mundial, mas o departamento médico da seleção brasileira, por outro lado, preferiu não fazer prognósticos e ainda avalia a situação.

Neymar sofreu uma entorse no tornozelo direito, mas ficou cerca de 11 minutos em campo antes de ser substituído. O jogador se mostrou preocupado e até chorou no banco de reservas.

O tornozelo direito do atacante tem sido problema recorrente desde que lesionou o quinto metatarso, antes da Copa do Mundo de 2018. De lá para cá o atacante do PSG tem convivido com lesões, mas pessoas próximas ao jogador garantem que ele estava em seu melhor momento fisicamente até então.