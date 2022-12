Neymar recebe pedidos de jogadores para seguir na seleção brasileira

Os próximos passos do atacante com a equipe brasileira dependerá do planejamento do novo técnico

Depois da eliminação da seleção brasileira para a Croácia, na Copa do Mundo do Qatar, Neymar apareceu muito abatido na zona mista. O jogador, com os olhos vermelhos, disse que não podia garantir que voltaria à seleção brasileira. As palavras proferidas depois de uma dura derrota mexeram com os bastidores da Canarinho. Jogadores, especialmente os mais jovens, estão fazendo coro para que o camisa 10 não deixe a equipe.

Vini Jr, Rodrygo, Raphinha, Lucas Paquetá, Antony e Richarlison, são alguns dos que pediram ao ídolo para seguir à disposição do Brasil. O camisa 9 da seleção brasileira no Qatar, inclusive, fez uma tatuagem com o rosto de Neymar, mostrando toda a sua devoção pelo craque do PSG.

A seleção brasileira volta a campo em março, na primeira dada FIFA de 2023. Ainda não há martelo batido sobre serem partidas amistosas ou o início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Segundo sabe a GOAL, inicialmente, a ideia de Neymar é dar um tempo da seleção, especialmente se as primeiras partidas forem jogos amigáveis, mas o atacante não quer deixar a Canarinho em definitivo.

O planejamento também passará por um bate papo com o novo técnico da seleção brasileira. O novo comandante, que deve ser anunciado em janeiro, já terá como missão definir os próximos passos de Neymar na Verde-Amarela.

Além de jogadores do atual elenco, outros atletas de diversos esportes também conversaram com Neymar e o aconselharam a buscar uma volta por cima na seleção brasileira, como Jimmy Bluter, astro do basquete americano.