Neymar rebate relatos de cobrança a jovens no Santos e nega desentendimento após empate com a Chapecoense

Neymar utilizou as redes sociais neste domingo (26) para negar que tenha direcionado cobranças a jogadores mais jovens do Santos após o empate por 2 a 2 com a Chapecoense, na Vila Belmiro, pela Série A do Brasileirão. O atacante classificou como "totalmente mentira" os relatos de que teria adotado um tom desrespeitoso com Gabriel Bontempo e João Ananias durante o intervalo da partida e afirmou que a conversa no vestiário foi coletiva.

A manifestação ocorreu após a publicação de uma reportagem que apontou um suposto desgaste interno provocado pela postura do camisa 10. Segundo a apuração, Neymar teria feito críticas duras aos dois atletas e o episódio teria causado incômodo entre jogadores, comissão técnica e diretoria, além de contribuir para um ambiente de tensão no elenco.

Em um vídeo publicado nos stories, o atacante afirmou que as cobranças fizeram parte de uma conversa entre lideranças do grupo e negou qualquer direcionamento aos jogadores mais jovens.

"Bom domingo a todos. Não é o domingo que a gente queria, mas é isso. Levantar a cabeça e seguir trabalhando. Tá saindo algumas coisas que eu cobrei os jovens no vestiário, totalmente mentira. Quem repassou isso, por favor, não faça isso, não minta. Pode perguntar para quem quiser no vestiário, foi uma cobrança para o time. Conversamos, eu, Lucas, Arão, Gabi, Brazão… A gente se cobrou, obviamente. A gente é competitivo, quer ganhar, quer vencer, mas não teve nenhuma cobrança com os jovens. A partir de agora não vou tolerar essas mentiras que vocês ficam soltando não".

Na sequência, Neymar também criticou a divulgação de informações dos bastidores do clube e afirmou que cobranças internas fazem parte da rotina de um elenco profissional.

"Se tiver que cobrar alguém no vestiário, um ao outro, é normal do futebol, normal de um grupo que quer vencer. Vocês que fazem essas matérias mal-intencionadas e mentirosas não sabem de nada, não sabem o que é futebol, não participam e nunca participaram de um elenco. Então, shiu".

De acordo com a reportagem publicada pelo ge, Neymar teria utilizado palavras ofensivas ao cobrar Gabriel Bontempo no intervalo da partida, chegando a chamá-lo de "bosta" e ironizando que o meia enfrentaria novamente a Chapecoense "na Série B do ano que vem". Ainda segundo a publicação, o atacante também teria questionado a qualidade técnica do zagueiro João Ananias, autor de um gol contra na etapa final.

O episódio teria ocorrido quando o Santos ainda vencia por 1 a 0, com gol marcado pelo próprio Neymar. Na volta do intervalo, porém, a equipe sofreu a virada em pouco mais de dez minutos e só conseguiu evitar a derrota nos minutos finais, com um pênalti convertido pelo camisa 10.

Segundo a apuração do ge, integrantes do clube avaliam que a situação contribuiu para o desempenho abaixo do esperado no segundo tempo e ampliou um desgaste já existente entre Neymar e parte do elenco. A reportagem também apontou incômodo de companheiros com as cobranças públicas feitas pelo atacante durante as partidas e mencionou questionamentos internos sobre sua condição física.

Os jogadores citados, no entanto, apresentaram versões diferentes sobre o episódio. Por meio de assessoria, Gabriel Bontempo afirmou que houve apenas uma cobrança geral no intervalo, negando os supostos xingamentos. João Ananias também negou ter sido alvo de qualquer reprimenda individual e confirmou apenas uma conversa coletiva entre os atletas.

Até o momento, o Santos não divulgou posicionamento oficial sobre o caso. A diretoria, segundo a reportagem, pretende apurar internamente os acontecimentos envolvendo o vestiário após o empate diante da Chapecoense.