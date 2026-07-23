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NeymarGetty
Siep Engelen

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Neymar reage em força à polémica do póquer: “Não fui ao jogo porque…”

Santos
Neymar

Neymar Jr. reagiu a toda a polémica que surgiu recentemente em torno do seu nome. O avançado brasileiro foi alvo de críticas depois de falhar um jogo do Santos devido a queixas físicas, mas ter aparecido mais tarde, no mesmo dia, num torneio de póquer em São Paulo.

O Santos tinha anunciado anteriormente que Neymar não viajaria para o duelo da Copa Sul-Americana, porque ainda precisava de trabalhar a sua condição física. O avançado tinha acabado de regressar após problemas físicos e o clube não quis correr riscos com a sua condição.

Pouco depois, no entanto, surgiram imagens de Neymar num prestigiado torneio de póquer em São Paulo. Isso gerou fortes críticas por parte da imprensa brasileira e entre os adeptos, que se perguntavam porque é que o avançado tinha tempo para jogar póquer, mas não estava disponível para o seu clube.

Neymar já reagiu. “As pessoas vieram a público e continuam a falar do facto de eu jogar póquer. Fiz o meu treino de manhã. Não fui ao jogo porque tinha acabado de começar os treinos. No dia seguinte, era a minha folga.”

O brasileiro sublinha que cumpre integralmente o programa acordado com o Santos e não vê qualquer problema na sua ida ao torneio de póquer. Segundo Neymar, isso aconteceu num dia de folga, depois de já ter cumprido as suas obrigações de treino.

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O avançado termina com uma farpa clara aos seus críticos. “De qualquer forma, agora estou a preparar-me para o meu treino. Também vos quero perguntar uma coisa: posso treinar, ou também vão dizer alguma coisa sobre isso?”, afirmou, irritado. 

Neymar regressou ao Santos no início do ano passado, o clube onde começou a sua carreira profissional. Desde então, porém, voltou a ser perseguido por lesões e tem estado regularmente sob escrutínio. Também o último Mundial não foi nada de especial, o que levou Neymar a decidir deixar de representar a seleção do Brasil. 

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