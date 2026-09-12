O brasileiro Neymar da Silva transformou-se em algo parecido com um diretor esportivo dentro de seu clube de formação, o Santos, depois de intervir para encerrar a crise de dívidas e suspender a punição que impedia o clube de fazer contratações, antes de começar a se movimentar para reforçar a equipe com dois negócios de peso.

O Santos havia sido condenado em um processo de pendências financeiras em favor do Monaco no valor de dois milhões de euros, relacionado à transferência de Jean-Lucas no verão de 2023, antes de o Tribunal Arbitral do Esporte rejeitar o recurso do clube em maio de 2025, deixando-o impedido de registrar jogadores durante 3 janelas de transferências.

A empresa de marketing de Neymar se encarregou de quitar o valor da punição, em troca de obter espaço publicitário nas camisas da equipe, onde apareceu a marca comercial "Pelé", adquirida pela empresa do jogador.

O papel de Neymar não se limitou ao aspecto financeiro, já que ele trabalha atualmente nos bastidores, após sofrer uma lesão no joelho durante o confronto com o Palmeiras na Copa do Brasil, a fim de ajudar o Santos a se preparar para a fase decisiva da temporada.

O Santos ocupa a décima terceira posição no Campeonato Brasileiro, com diferença de apenas 7 pontos para a zona de rebaixamento, enquanto se prepara para enfrentar o Atlético Mineiro na volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, depois de ter definido a partida de ida a seu favor por dois a zero.

No âmbito de seus esforços para reforçar o elenco, Neymar conseguiu convencer Arthur Melo a se juntar ao Santos, depois de o meio-campista de 30 anos ter passado por vários grandes clubes da Europa, com destaque para Barcelona, Juventus e Liverpool.

Neymar também esteve perto de convencer outro craque brasileiro a retornar ao Santos, depois de Philippe Coutinho ter rescindido seu contrato com o Vasco da Gama em fevereiro passado.

O ex-jogador do Liverpool havia atuado pelo Santos entre 2012 e 2018, antes de hesitar por um longo período em relação à oferta, mas está próximo de aceitar o convite de seu ex-companheiro na seleção brasileira.