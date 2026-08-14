O brasileiro Neymar da Silva enviou uma mensagem direta à torcida do Santos, pedindo que ela pare de vaiar durante as partidas e volte a apoiar e a incentivar o time, depois de ter ajudado a conduzir o clube à vitória sobre o Macará, do Equador, por 2 a 1, na ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Neymar fez uma partida de destaque no plano individual, ao dar assistência para os dois gols do Santos, mas manifestou, após o jogo, sua insatisfação com o clima das arquibancadas, ressaltando que o time precisa do apoio de sua torcida em vez de mais pressão sobre ele.

Neymar: parem com as vaias

O Santos vive um momento difícil no aspecto esportivo, já que ocupa a 17ª posição no Campeonato Brasileiro e luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Após a vitória sobre o Macará, Neymar disse, conforme divulgado pela rede RMC: "Nós entendemos a situação, mas se continuarmos gastando nosso tempo relembrando o que aconteceu no passado, qual será o destino do futuro? E o presente? Estamos disputando várias competições e temos que aproveitar este momento".

Após o apito final, Neymar foi em direção à torcida e tentou estimulá-la, antes de enviar uma mensagem clara sobre o próximo jogo diante do Vasco da Gama, que ele descreveu como uma espécie de "final" entre dois times que lutam na zona de rebaixamento.

O astro do Santos acrescentou: "Toda vez que eu erro ou algum companheiro erra, começam as críticas. Nos apoiem, em vez disso. Parem com as vaias, pessoal, apludam a gente, vamos lá".

Neymar sente falta do clima do passado

Neymar contribuiu para virar a desvantagem do Santos diante do Macará, ao dar a assistência para o primeiro gol de Gabriel Barbosa aos 44 minutos, antes de fazer sua segunda assistência decisiva em uma cobrança de escanteio, que resultou no gol da vitória marcado por Willian Arão aos 76 minutos.

Apesar de aceitar as vaias após o término das partidas, Neymar fez questão de rejeitar que isso aconteça durante o jogo.

Ele disse: "Eu respeito as vaias no final, depois de terminar a partida, e não tenho nenhum problema com isso. Mas não durante o jogo".

E prosseguiu: "Vamos tentar apoiar uns aos outros. Aqui sempre foi como uma armadilha (para os adversários), e o clima era muito acirrado. Diziam que jogar aqui era como o inferno. Hoje, não sentimos mais o clima do passado. Sinto falta dele".

Neymar encerrou sua mensagem à torcida dizendo: "A torcida coloca pressão sobre nós, e agora eu também coloco pressão sobre eles".

Confronto decisivo diante do Vasco da Gama

O Santos recebe um importante impulso moral antes do confronto com o Vasco da Gama, no domingo, em um jogo de extrema importância na luta pela permanência no Campeonato Brasileiro, antes de visitar o Macará na partida de volta, na sexta-feira, 21 de agosto, no Equador.

Enquanto o Santos busca dar continuidade à sua trajetória continental, Neymar sabe que o time também precisa recuperar sua relação com a torcida, em um momento em que as pressões aumentam por causa de sua situação difícil no campeonato.