Neymar 'jurou' Messi na Copa do Mundo: "vou ganhar da Argentina e ser campeão"

Companheiros de equipe no Paris Saint-Germain, Neymar revelou uma brincadeira que fez com Lionel Messi sobre a Copa do Mundo 2022

Protagonista da seleção brasileira, Neymar está pronto para ir em busca do hexacampeonato da Copa do Mundo 2022, no Qatar, no que pode ser sua última chance da carreira de conquistar o tão sonhado Mundial. O atacante do Paris Saint-Germain ainda opinou que o Brasil terá quatro principais adversários na competição: Argentina, Alemanha, Espanha e França.

Em entrevista exclusiva ao jornal inglês The Telegraph, o craque, entre um dos assuntos abordados, revelou um bata-papo com Lionel Messi, seu companheiro de equipe no PSG, sobre a Copa do Mundo. Neymar brincou com o argentino que a seleção brasileira seria campeã e, ainda, venceria a albiceleste.

"Às vezes brincamos sobre nos cruzarmos na final. Digo a ele (Lionel Messi) que serei campeão e ganharei dele. Damos boas risadas", afirmou Neymar. "Jogar com ele e com Kylian (Mbappé) é um prazer enorme. São dois grandes nomes. Messi é considerado o melhor do mundo por muitos."

Embora seja o desejo do atacante brasileira, a probabilidade das duas seleções sul-americanas se enfrentarem em uma final é baixa. Isto porque, elas precisariam se classificaram juntas em segundo lugar de seus respectivos grupos para serem colocadas em chaves opostas.

Lembrando que a Argentina está no Grupo C, com Arábia Saudita, México e Polônia, enquanto o Brasil enfrentará Sérvia, Suíça e Camarões, no Grupo G.

Ainda na entrevista, o parisiense, então, falou um pouco mais sobre seu companheiro de time, Mbappé: "Kylian é um jovem jogador que cresceu e mostrou seu potencial, e que ainda tem muito a fazer. Sempre bom jogar com os maiores, sempre preferi isso porque as chances de ganhar são maiores", afirmou Neymar.

Além de apostar na rivalidade com a albiceleste, Neymar apontou outras quatro seleções postulantes ao título da Copa do Mundo 2022, claro, incluindo o Brasil.

"Acredito que os favoritos são Argentina, Alemanha, Espanha e França. Acho que esses quatro, junto com o Brasil, têm plenas condições de chegar à final."

"A Copa do Mundo é cheia de surpresas. Tem times que vão muito longe na competição mesmo que muitos não acreditem neles", disse Neymar.

Na entrevista conduzido pelo jornalista Jason Burt, Neymar foi exaltado sobre seus números frente ao time brasileiro, já que está a dois gols de igualar a marca de Pelé como artilheiro, por exemplo. Além disso, o atacante foi questionado sobre seu desejo de ganhar o Mundial, no que pode ser sua última oportunidade.

"Copa do Mundo é o meu sonho maior, vou ter mais uma oportunidade e espero conseguir. Não, na minha carreira consegui coisas além da minha imaginação. Então, se acabasse hoje, eu ainda seria a pessoa mais feliz do mundo."

O Brasil, de Neymar, estreia na próxima quinta-feira, dia 24 de novembro, contra a Sérvia, às 16h (de Brasília), em duelo válido pelo Grupo G da competição.