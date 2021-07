Neymar manda recado para brasileiros que torcerão para a Argentina na final

Neymar também ressaltou a importância de disputar uma final contra a Argentina

Brasil e Argentina vão decidir o título da Copa América no próximo sábado, no Maracanã. Nesta quinta-feira, Neymar usou as redes sociais para dar um recado para os brasileiros que irão torcer para Messi e companhia na decisão do torneio.

"Sou 'brasileiro com muito orgulho e com muito amor'. Meu sonho sempre foi estar na seleção brasileira e ouvir a torcida cantando. Jamais torci ou torcerei se o Brasil estiver disputando alguma coisa, seja lá qual for o esporte, concurso de modelo, Oscar...", disse Neymar, completando em seguida.

"Se tem Brasil eu sou Brasil e quem é brasileiro e faz diferente? Ok, vou respeitar... mas vai para o c... né", afirmou o atleta, utilizando um palavrão.

"Só serve para quem está contra", continou o atacante da seleção brasileira.

Neymar também ressaltou a importância de disputar uma final contra a Argentina.

"É a final que eu sempre sonhei em jogar. É a final que todo mundo que gosta de futebol espera de uma Copa América, entre Brasil e Argentina. É um clássico que vem de muitos anos, pelas duas seleções serem grandes, por todos os títulos que já conquistaram, pelos jogadores que já passaram pelas seleções, pelos jogadores que existem hoje. Para mim é uma honra fazer parte desse time de jogadores brasileiros que estão disputando uma final contra a Argentina", disse Neymar, em entrevista divulgada pela CBF TV.