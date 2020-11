Neymar lesionado, pode jogar em Uruguai x Brasil? Tudo sobre a recuperação do atacante

O jogador corre contra o tempo para estar disponível para o segundo jogo da bateria de Eliminatórias, na terça (17)

Lesionado em partida da LIga dos Campeões enquanto atuava pelo , Neymar, mesmo sendo dúvida, não foi desconvocado por Tite para os compromissos da seleção brasileira nas Eliminatórias da . Apesar de isso não agradar ao clube francês, ainda existe uma chance de que o craque atue na segunda partida do .

Desde que deixou o jogo PSG x ainda no primeiro tempo, Neymar passou a preocupar não só o seu time, mas também a seleção brasileira, que contava com eles para mais duas rodadas das Eliminatórias. O camisa 10 sofreu uma lesão no adutor da perna esquerda em 29 de outubro e, desde então, não entrou mais em campo - já foram três compromissos perdidos, inclusive uma da Champions.

Após exames, os médicos do PSG estimaram que Neymar estaria fora por cerca de três semanas, o que o tiraria dos confrontos da seleção contra e . Apesar disso, Tite resolveu não cortar o atacante de sua lista de convocados - que já chegou a quatro baixas: Rodrigo Caio (lesão), Eder Militão e Casemiro (a dupla por Covid-19) e Fabinho e Philippe Coutinho.

Mas, Thomas Tuchel, treinador do PSG, não gostou muito da postura de Tite. Após o jogo contra o , o alemão não se mostrou feliz com a convocação de Neymar e Kylian Mbappé, também lesionado, por suas respectivas seleções: "É o direito das seleções chamarem os seus jogadores. Não podemos fazer nada. Preferia que não tivessem sido chamados para as seleções, porque estão lesionados e não podem jogar. Agora, eles foram chamados e não podemos fazer nada”.

Neymar pode jogar em Uruguai x Brasil?

Com os jogos se aproximando e Neymar ainda em tratamento, Pedro, do Flamengo, acabou sendo convocado para o primeiro jogo, contra a Venezuela, na sexta-feira (13), do qual o atacante do PSG já está descartado.

As imagens desta terça-feira (10), no entanto, animaram. Depois de se apresentar à seleção no dia anterior, Neymar - que segue um tratamento intensivo para poder jogar contra o Uruguai, na próxima terça (17) - já fez atividades no gramado que, apesar de leves, são uma boa notícia.

Tanto Neymar quanto a comissão técnica estão se empenhando em trabalhos rígidos, entre fisioterapia e academia, para que o atacante esteja disponível para jogar em Montevidéu, contra o Uruguai. Para isso, o atacante tem mais uma semana completa para se recuperar, o que quase cumpre o prazo dado pelo PSG.