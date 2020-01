Jesus, Firmino e Richarlison acima de Neymar: os jogadores mais valiosos do mundo

Estudo anual publicado pelo Observatório do Futebol mostrou grande queda no valor do brasileiro do PSG

Durante muito tempo Neymar foi considerado o jogador brasileiro mais valorizado do mundo. Afinal de contas, além da grande habilidade com a bola no pé e capacidade para decidir jogos o camisa 10 acabou se tornando a contratação mais cara de todos os tempos quando, em 2017, trocou o pelo .

Entretanto, de acordo com o mais recente estudo do CIES Observatório do Futebol, além de ter passado por uma desvalorização de R$ 382 milhões da última temporada para a atual, Neymar ainda vê outros três brasileiros serem mais valorizados no cenário mundial: Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison.

Em euros, o estudo, que leva em conta inúmeras variáveis e 57 critérios, aponta o valor de Neymar em 100,4 milhões (em janeiro de 2019 a mesma pesquisa apontou 197,1 milhões). O camisa 10 do PSG e seleção brasileira ocupa a 19ª posição no ranking geral, atrás do jovem português João Félix, do .

O brasileiro mais bem colocado é Gabriel Jesus (115,6 milhões, 11º colocado), do , seguido por outros dois companheiros de seleção brasileira que também atuam no futebol inglês: Roberto Firmino (111,5 milhões, 14º), do , e Richarlison (104 milhões, 16º), do .

Ou seja: Neymar, em valor de mercado, não é nem mesmo o mais valioso dentre os seus companheiros de seleção brasileira. Vale destacar que embora Gabriel Jesus e Richarlison sejam mais jovens, o que contribui para a valorização do atleta, Firmino é um ano mais velho.

E apesar de a Premier League inglesa ser mais valorizada do que a francesa, a queda de Neymar (motivada também pelas lesões sofridas) parece ficar ainda mais forte quando a pesquisa põe Kylian Mbappé, seu companheiro de time no PSG, como o futebolista mais valioso do planeta: o atacante de 21 anos foi avaliado em 265,2 milhões de euros.

Valor em milhões em euros Jogador Clube Idade Posição 265,2 Mbappé PSG 21 Atacante 223,7 Sterling Man.City 25 Atacante 175,1 Salah Liverpool 27 Atacante 168,9 Jadon Sancho Dortmund 19 Meia-atacante 155,6 Sadio Mané Liverpool 27 Atacante 150,5 Harry Kane 26 Atacante 134,3 Rashford Man.United 22 Atacante 125,5 Messi Barcelona 32 Meia-atacante 123,6 Griezmann Barcelona 28 Meia-atacante 115,7 Lautaro Martínez 22 Atacante 115,6 Gabriel Jesus Man.City 22 Atacante 112,4 Maddison 23 Meio-campista 112 Timo Werner 23 Atacante 111,5 Roberto Firmino Liverpool 28 Atacante 110,5 Alexander-Arnold Liverpool 21 Lateral 104 Richarlison 22 Atacante 103,1 Tammy Abraham 22 Atacante 100,6 João Félix Atlético de Madrid 20 Atacante 100,4 Neymar PSG 27 Atacante 100,2 Lukaku Internazionale 26 Atacante

Posição por posição, o grande destaque entre os brasileiros é Alisson: o goleiro do Liverpool é o mais caro do mundo em sua função, com valor em €87 milhões.