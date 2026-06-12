Neymar Júnior será obrigado a ficar de fora do clássico da Copa do Mundo entre Brasil e Marrocos

Neymar Júnior não poderá disputar a partida da Copa do Mundo entre Brasil e Marrocos. O técnico Carlo Ancelotti confirmou na noite de sexta-feira que o craque de 34 anos ainda não se recuperou totalmente da lesão.

Neymar teve que ficar de fora dos últimos jogos da temporada pelo Santos devido a uma lesão na panturrilha e vem sofrendo com as sequelas há algum tempo. Por esse motivo, ele não pôde participar dos recentes amistosos da seleção brasileira contra o Panamá e o Egito.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou recentemente que Neymar está dando passos importantes em sua recuperação, mas o jogo da Copa do Mundo contra o Marrocos, que será disputado no dia 14 de junho à meia-noite (horário da Holanda), ainda é muito cedo.

“Ele está se esforçando para voltar à forma o mais rápido possível”, declarou Ancelotti. “Esperamos que ele possa retomar os treinos completos na próxima semana.”

Com isso, permanece a grande dúvida se Neymar entrará em campo na fase de grupos. Após o jogo contra o Marrocos, o Brasil enfrenta o Haiti (20 de junho) e a Escócia (25 de junho).

Para o técnico da seleção marroquina, Mohamed Ouahbi, a ausência de Neymar parece não fazer muita diferença. “Estamos preparados para uma partida com ou sem Neymar. Nada muda.”

Achraf Hakimi, porém, está bastante chateado com a ausência de seu ex-companheiro do PSG. “Quero jogar contra os melhores jogadores, e Neymar é um dos melhores”, afirmou o capitão de Marrocos.