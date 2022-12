Neymar já ganhou uma Copa do Mundo? Quantos títulos ele tem?

Em busca do hexacampeonato, camisa 10 está disputando sua terceira Copa do Mundo com o Brasil

Cinco vezes campeão da Copa do Mundo, o Brasil segue em busca do hexacampeonato no Qatar, com grandes jogadores no elenco convocado pelo técnico Tite. Entre eles, está Neymar, atacante do Paris Saint-Germain, que caminha para sua terceira participação no Mundial com 30 anos.

Neymar se destacou no Santos e, apesar do sucesso e apelo do público para sua convocação, o então técnico da seleção brasileira, Dunga, optou por deixar o atacante de fora da lista dos relacionados do Mundial, na África do Sul, em 2010.

Como resultado, o jogador só foi fazer sua estreia na competição em 2014, na edição que aconteceu no Brasil. Porém, Neymar sofreu uma fratura na lombar durante a partida das quartas de final, contra a Colômbia, perdendo assim a fatídica goleada sofrida, por 7 a 1, pela Alemanha na semifinal.

Em 2018, no Mundial da Rússia, apesar de estar se recuperando de uma lesão, Neymar foi convocado por Tite para a disputa da competição, mas, naquela edição, a seleção brasileira também caiu nas quartas de final para a Bélgica.

Sendo assim, o melhor resultado de Neymar em Copas são duas quartas de final em 2014 e 2018 com o Brasil. Agora, na atual edição do torneio, o atacante pode superar esse feito e conquistar seu primeiro título de Copa do Mundo. A seleção encara a Croácia pelo mata-mata.

Pelo Brasil, o craque soma 123 partidas, 76 gols marcados e 57 assistências dadas, tendo conquistado a Copa das Confederações em 2013.