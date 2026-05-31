Neymar vai ao gramado e recebe carinho da torcida antes de amistoso da seleção

Fora de combate para os amistosos que antecedem a Copa do Mundo, Neymar foi o principal personagem da festa da torcida brasileira antes da partida contra o Panamá, neste domingo (31), no Maracanã.

Enquanto os demais jogadores realizavam o aquecimento no gramado, o camisa 10 apareceu próximo ao campo e imediatamente recebeu uma calorosa demonstração de apoio das arquibancadas. Em coro, milhares de torcedores cantaram o nome do atacante.

"Olê, olê, olê, olá, Neymar, Neymar!", ecoou pelo estádio.

O jogador acenou para os torcedores e caminhou pelo gramado durante alguns minutos, retribuindo o carinho recebido. Mesmo sem condições físicas para atuar, Neymar acompanhou toda a movimentação ao lado do grupo e permaneceu integrado à delegação.

Outro momento que chamou a atenção aconteceu instantes antes da bola rolar.

Com Belo e Alcione responsáveis pela execução do hino nacional no Maracanã, Neymar acompanhou a cerimônia do banco de reservas e foi flagrado cantando junto com os torcedores presentes no estádio.

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Mesmo sem entrar em campo, o camisa 10 mostrou sintonia com a festa criada pela torcida e recebeu mais uma demonstração de apoio em meio à corrida contra o tempo para voltar a atuar na Copa do Mundo.

O atacante se recupera de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, diagnosticada após sua apresentação à seleção. A expectativa da comissão técnica é contar com o jogador ainda durante a fase de grupos da Copa do Mundo.

Por conta do problema muscular, Neymar está fora dos amistosos contra Panamá e Egito, os dois últimos compromissos antes da estreia do Brasil no Mundial. A seleção inicia sua caminhada na competição no dia 13 de junho, diante de Marrocos.