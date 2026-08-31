Neymar faz bela homenagem a Memphis Depay

Memphis Depay jogou os 90 minutos completos pelo Corinthians pela primeira vez desde março. Isso aconteceu na noite de domingo, contra o Santos, que venceu por 1 a 0 na Série A do Campeonato Brasileiro.

O único gol da partida saiu aos 33 minutos. Christian Oliva marcou no rebote, depois de Neymar ver uma bela cobrança de falta explodir na trave. O Corinthians não conseguiu mais buscar o prejuízo depois disso. Memphis permaneceu em campo durante os 90 minutos pelo Corinthians, mas não conseguiu balançar as redes.

Após a vitória por 1 a 0, Neymar falou com belas palavras sobre Memphis. A estrela brasileira usou uma faixa na cabeça contra o Corinthians e, segundo Neymar, isso foi uma homenagem ao holandês.

“Foi pelo Memphis. Eu tinha esquecido a faixa que ele me deu de presente no ano passado, então pedi para ele agora. Vou jogar com ela pelo resto da temporada. Em campo somos rivais, mas fora dele somos amigos”, declarou Neymar à imprensa brasileira.

Memphis precisa de minutos para entrar no radar de Xavi, o novo técnico da seleção da Holanda. O atacante era peça constante com Ronald Koeman, mas ainda está por ver como será seu futuro sob o comando do treinador espanhol na equipe holandesa.

“Não me importo com a idade, não me importo com um nome”, afirmou Xavi de forma clara na semana passada, durante sua apresentação no centro da KNVB, em Zeist.

Xavi anunciará em breve sua primeira convocação da seleção holandesa. A Holanda inicia sua campanha na Liga das Nações em 24 de setembro, com a Alemanha como primeira adversária na fase de grupos.